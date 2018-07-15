费德勒在瑞士人心目中的地位 在瑞士，不爱费德勒的后果很严重！ 作者： SRF 社会 综合 体育 ... 打印 评论 嵌入代码 <iframe src="https://www.swissinfo.ch/chi/embedded/%E8%B4%B9%E5%BE%B7%E5%8B%92%E5%9C%A8%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%BA%BA%E5%BF%83%E7%9B%AE%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9C%B0%E4%BD%8D_%E5%9C%A8%E7%91%9E%E5%A3%AB-%E4%B8%8D%E7%88%B1%E8%B4%B9%E5%BE%B7%E5%8B%92%E7%9A%84%E5%90%8E%E6%9E%9C%E5%BE%88%E4%B8%A5%E9%87%8D-/44020598" width="640" height="360"></iframe> 复制粘贴以上代码 此内容发布于2018年7月15日 上午9:00最后更新 - 2018年7月15日 -09:00 这个搞笑视频告诉你，费德勒在瑞士人心目中的地位是多么的高大上，你光知道他还不行，你还要由衷地赞许他，至少要呼应别人对他的赞许，否则后果不堪设想。(SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)所以作为外国人，要想被瑞士人接受，一定要像热爱瑞士一样热爱费德勒。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体