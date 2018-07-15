在网球场上，罗杰·费德勒似乎无所不能，总能轻易将对手秒杀在球拍之下；而在网球场外，这位瑞士网坛传奇人物也同样因个人生活安排以及在非洲慈善事业规划的有条不紊而令公众印象深刻。不过老话说的好：每个成功男人的背后，都有一个伟大的女人。作为费德勒的支柱和“肋骨”，他的妻子米尔卡究竟是个什么样的女人呢？