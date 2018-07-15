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费德勒在瑞士人心目中的地位 在瑞士，不爱费德勒的后果很严重！

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这个搞笑视频告诉你，费德勒在瑞士人心目中的地位是多么的高大上，你光知道他还不行，你还要由衷地赞许他，至少要呼应别人对他的赞许，否则后果不堪设想。(SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)

所以作为外国人，要想被瑞士人接受，一定要像热爱瑞士一样热爱费德勒。

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