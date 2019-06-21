让我们对日内瓦湖畔小城沃韦(Vevey)举办的、一代人只有一次机会的酿酒师节(Fête des Vignerons，俗称“沃韦葡萄酒节”、“沃韦葡萄种植者收获节”)做一次历史回顾。

这个被列为联合国教科文组织世界文化遗产、多姿多彩的户外节日庆典(多语)外部链接，庆祝的是日内瓦湖畔拉沃(Lavaux)与沙布来(Chablais)葡萄酒产区的酿酒传统。

这个节日的起源可以追溯到17-18世纪，当时此地的酿酒师行会酒农兄弟会(多语)外部链接会在每年庆祝酿酒文化与最佳酿酒师的年度大会之后，走上沃韦街头举办盛装游行。

那个时候沃州(Vaud)还处于伯尔尼的统治之下，而1536-1798年这段时期的特色是新教的朴实，民众节日也属稀有。因此，由当地人参与的不同寻常的游行队伍便引来人们的关注，在远近声名鹊起。

1770年前后，酒农兄弟会受启蒙运动理念影响，决定奖励最应受表彰的本地酿酒师。1797年，他们决定把游行改造成规模更大的庆典-酿酒师节，在沃韦的集市广场上搭起能容纳2000名观众的场地，观众需要购票观看再现四季更替的盛装表演和加冕典礼。

从那时起，庆典差不多每20年举办一次，重要性也不断增加。它还不断发展，引入歌颂国家与传统的新元素，以及罗马酒神巴库斯等异教神明。乐手与舞者们和奶牛养殖者同台献艺，后者则象征着湖畔酿酒城镇与周围山区的联系。著名的《排排奶牛之歌》(Ranz des vaches)-牧人呼唤奶牛回家的歌，就是每届庆典上的精彩部分。

1889年这个民间节日扩大了剧场规模，可以容纳1.2万人。今年则建起了有2万个坐席的现代化露天剧场，上演由索契和都灵冬奥会闭幕式导演丹尼尔·芬兹·帕斯卡(Daniele Finzi Pasca)执导的每天两小时的节目。这个私营庆典耗资1亿瑞郎，预计将吸引来100万观众，尽管它的组织需要大量的物流与专业技能，但几乎所有的参与者都是当地志愿者，而且许多主题仍与200多年前首次庆祝时的一模一样。

与此同时，酒农兄弟会的工作依然在继续。由行会指派的专业酿酒师会每年三次走访约百家精选葡萄园，测评他们的工作质量。测评结果每三年公布一次，最佳酿酒师会在由所有酿酒师参加的宴会上获得特别的荣誉。



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram