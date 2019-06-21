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酿酒师的庆典 酿酒师节-回顾曾经的时光

1889年的首场演出的加冕典礼

1889年的首场演出包括加冕典礼，这是自1797年起每届酿酒师日的核心。这个典礼奖励的是沃韦酒农兄弟会过去五年专业评选出的最佳酿酒师。

Affiche de l'année 1889. Poster from 1889

1889年的官方海报 (Confrérie des Vignerons)

Vevey, Fête des Vignerons 1927 

展示1927年沃韦酿酒师节开幕式的明信片。(ETH Zurich)

1927年的海报

1927年的海报。(Confrérie des Vignerons)

瘸子信使塞缪尔·伯南德(Samuel Burnand)，他从伯尔尼走到沃韦参加1955年的酿酒师节。

瘸子信使塞缪尔·伯南德(Samuel Burnand)，他从伯尔尼走到沃韦参加1955年的酿酒师节。(Keystone/Walter Studer)

1955年的表演《四季》揭开了当年的节日庆典

1955年的表演《四季》揭开了当年的节日庆典。(Keystone)

Fête des Vignerons, Vevey. Affiche de l'année 1955. Poster from 1955

1955年的海报。(Confrérie des Vignerons)

The winegrowers crowned with the 1977 Winegrowers' Day

1977年节日庆典酿酒师日上的酿酒师加冕典礼。(Confrérie des Vignerons)

1977年酿酒师节上的表演之一

1977年酿酒师节上的表演之一。(Keystone)

酒神巴库斯

1977年由弗朗索瓦·科芒(François Commend，中)饰演的酒神巴库斯。(Keystone)

Affiche de l'année 1977. Poster from 1977.

1977年的海报。(酒农兄弟会 Confrérie des Vignerons)

1999年酿酒师节着装彩排

1999年酿酒师节着装彩排正式开始。看台坐满了观众，乐园在右手，背景就是日内瓦湖。

酒神的追随者

酒神的追随者；巴库斯正在观看1999年沃韦酿酒师节时发生的日食。(Confrérie des Vignerons)

Affiche de l'année 1999. Poster for 1999

1999年上届节日的官方海报。(Confrérie des Vignerons)

Image gallery about the Fête des Vignerons

让我们对日内瓦湖畔小城沃韦(Vevey)举办的、一代人只有一次机会的酿酒师节(Fête des Vignerons，俗称“沃韦葡萄酒节”、“沃韦葡萄种植者收获节”)做一次历史回顾。

这个被列为联合国教科文组织世界文化遗产、多姿多彩的户外节日庆典(多语)外部链接，庆祝的是日内瓦湖畔拉沃(Lavaux)与沙布来(Chablais)葡萄酒产区的酿酒传统。

这个节日的起源可以追溯到17-18世纪，当时此地的酿酒师行会酒农兄弟会(多语)外部链接会在每年庆祝酿酒文化与最佳酿酒师的年度大会之后，走上沃韦街头举办盛装游行。

那个时候沃州(Vaud)还处于伯尔尼的统治之下，而1536-1798年这段时期的特色是新教的朴实，民众节日也属稀有。因此，由当地人参与的不同寻常的游行队伍便引来人们的关注，在远近声名鹊起。

1770年前后，酒农兄弟会受启蒙运动理念影响，决定奖励最应受表彰的本地酿酒师。1797年，他们决定把游行改造成规模更大的庆典-酿酒师节，在沃韦的集市广场上搭起能容纳2000名观众的场地，观众需要购票观看再现四季更替的盛装表演和加冕典礼。

从那时起，庆典差不多每20年举办一次，重要性也不断增加。它还不断发展，引入歌颂国家与传统的新元素，以及罗马酒神巴库斯等异教神明。乐手与舞者们和奶牛养殖者同台献艺，后者则象征着湖畔酿酒城镇与周围山区的联系。著名的《排排奶牛之歌》(Ranz des vaches)-牧人呼唤奶牛回家的歌，就是每届庆典上的精彩部分。

1889年这个民间节日扩大了剧场规模，可以容纳1.2万人。今年则建起了有2万个坐席的现代化露天剧场，上演由索契和都灵冬奥会闭幕式导演丹尼尔·芬兹·帕斯卡(Daniele Finzi Pasca)执导的每天两小时的节目。这个私营庆典耗资1亿瑞郎，预计将吸引来100万观众，尽管它的组织需要大量的物流与专业技能，但几乎所有的参与者都是当地志愿者，而且许多主题仍与200多年前首次庆祝时的一模一样。

与此同时，酒农兄弟会的工作依然在继续。由行会指派的专业酿酒师会每年三次走访约百家精选葡萄园，测评他们的工作质量。测评结果每三年公布一次，最佳酿酒师会在由所有酿酒师参加的宴会上获得特别的荣誉。

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