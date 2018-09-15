局部玛莎拉蒂Birdcage Tipo 63 Serenissima，1961。巴塞尔豪车展上也少不了车模的身影。

Invicta S, 1932。这一与劳斯莱斯和宾利同档的英国跑车曾在战前时期风靡一时。

豪车之间，居然出现了这张绵软的大床。

Graber Alvis TS21，1967年，这家英国跑车制造商曾于1926-1970年间在伯尔尼高原地区的一家汽车制造厂定制车身。

Exclusive Autoshow Baselgrand

此内容发布于2018年9月15日 上午9:00 最后更新 - 2018年9月15日 -09:00

9月6日，巴塞尔豪车展(Grand Basel)向公众敞开了怀抱，车展的标志高高地挂在大门口的上方，闪烁着耀眼的光辉。从阿尔法罗密欧到阿斯顿马丁；从古典老式轿车到现代超级跑车，豪车展上车粉们将大饱眼福。



展览至今已经迎来了12000位来访者，策展方对此表示非常满意，从一开始他们就对这一展览充满信心，因为：“整个展厅都充满了期待！”“这里都是些大师的杰作，每一辆车都与众不同。”或者还可以更简单粗暴地说：“汽车就是艺术！”



一号展厅里人并不是很多，这毕竟是首次面向公众开放的专业展览。许多人都挎着相机，或者至少揣着智能手机。面对如此之多闪亮的豪华香车，来访者的脚步和说话声音都不由自主地压低，令人有恍若进了教堂的感觉。



在最下面的展厅，Paolo Tumminelli教授被一些时尚弄潮儿们围在中间，这里忽然多了些女性的身影，大家围绕设计的形状展开讨论，无论是方是圆，人类似乎喜欢在艺术设计中运用拟人化的手笔，因此四个圆圆的车轮上，架着圆圆躯体的汽车，就像女性身体一样，对人类而言充满着垂涎欲滴的诱惑。



拐角处，吸引了人们的眼球，其实只是一个很简单的设计理念，一辆生锈的菲亚特熊猫停在一块草地地毯上，被塑料包装包得严严实实，看起来虽然有些可笑却暗含一番深意，希望人们通过这辆型号为熊猫的破车联想到“拯救熊猫”，然而从艺术角度，与展览上其他众多优秀设计相比，它不免相形见拙。



巴塞尔豪车展(Grand Basel)是MCH集团的一个发明，该集团也是巴塞尔艺术展和巴塞尔钟表首饰展的主办方，在斯沃琪退出之后，巴塞尔钟表展陷入困境。除了普通爱车一族之外，这里主要迎来的是来自世界各地的汽车交易商和汽车收集发烧友。



这个车展是一场精心策划的视觉盛宴。约100辆充满文化底蕴、深具历史意义和设计感十足的豪车被挑选出来呈现在观众面前，这些价值连城的汽车被陈列在类似玻璃柜的方格中，这是为巴塞尔豪车展专门量身设计的格局。

玲琅满目的豪车保险价值大约在3亿瑞郎左右，展出的车辆大多来自瑞士，许多汽车发烧友收集豪车就像集邮。这次展出的豪车中，四分之一有待出售。



如果有意参观巴塞尔豪车展却错失良机，还有机会于明年2月在迈阿密或者晚些时候在香港有缘再见。

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