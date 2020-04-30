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世界团结 瑞士拨款4亿瑞郎帮助发展中国家"抗疫"

ICRC workers delivering supplies in Ivory Coast

半数资金将以无息贷款形式拨给国际红十字会，用途包括向受新冠病毒打击的发展中国家提供卫生物资等。

(Keystone / Legnan Koula)

瑞士政府宣布计划拨出4亿瑞郎(约合29.09亿元人民币)援助专款，以减轻2019冠状病毒病在发展中国家造成的后果。

专款的一半将以无息贷款形式拨给总部设在日内瓦的国际红十字会(ICRC)，用于该组织在80多个国家开展的工作。国际货币基金组织(IMF)也将收到2500万瑞郎(约合1.82亿元人民币)贷款用作灾难基金。

议会将于6月决定是否批准这些贷款。

其余1.75亿瑞郎将提供给在发展中国家积极对抗2019冠状病毒病的各个国际组织。 

“国际危机就需要国际回应，”外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)于周四(4月30日)告诉媒体。虽然在这个艰难形势下瑞士需要照顾好自己的国民，“但也有必要向其他国家人民，尤其是贫穷国家人民表现出团结一心，”他补充道。

技术设备

此前国民院外交事务委员会曾要求为国际援助基金增资1亿瑞郎，瑞士政府随后做出了这一援助承诺。

卡西斯强调说，瑞士已经向受新冠病毒影响的国家提供了援助。例如在新冠病毒疫情打击欧洲之前，瑞士就已给中国送去了技术设备。

瑞士开发署(Swiss Development Agency)也已调整了现有援助计划以回应危机，向提出要求的受影响国家运送了救援物资，其中包括尼泊尔、希腊与塞尔维亚等。


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Keystone-SDA/swissinfo.ch/gw

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