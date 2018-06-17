此内容发布于2018年6月17日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月17日 -09:00

瑞士财政部长乌力·毛勒(左)和俄罗斯驻瑞士大使Sergey Garmonin。

(Keystone)

瑞士财政部长乌力·毛勒(Ueli Maurer)在俄罗斯驻伯尔尼大使馆为2018世界杯揭幕赛的官方招待会上做了什么？ 俄罗斯驻瑞士大使告诉swissinfo.ch，乌力·毛勒比瑞士体育部长更热衷于体育。我们与毛勒谈到了俄罗斯、足球和瑞士的中立。

瑞士资讯swissinfo.ch：联邦委员乌力·毛勒，您上次访问俄罗斯是什么时候？

乌力·毛勒：在4年前的索契奥运会上，之后就再没有去过。

瑞士资讯swissinfo.ch：当您想起俄罗斯时，首先想到的是什么？

毛勒：体育、文学和音乐。我是俄罗斯文学的忠实粉丝。例如托尔斯泰。

瑞士资讯swissinfo.ch：您会去俄罗斯看世界杯吗？

毛勒：我不知道我是否有足够的时间。我只能在那儿看一场比赛，然后就必须马上飞回瑞士，我还在考虑是不是去。

瑞士资讯swissinfo.ch：这是一个政治决定吗？

毛勒：是的，但我认为这是一个积极的决定。瑞士作为一个中立国可以也应该出现在俄罗斯。但是我的这个想法在瑞士有些孤立。

瑞士资讯swissinfo.ch：为了不伤害与俄罗斯的关系？

毛勒：我们同意对俄罗斯实施的制裁。在这种对于两个国家都困难局势下，我认为，不要让关系在个人层面被中断是有意义的。有朝一日或许我们会重新坐在一起，所以如果双方的联络还存在，会好一些。

瑞士资讯swissinfo.ch：您不同意瑞士的抵制俄罗斯世界杯的呼声？

毛勒：我们必须把体育和政治分开。瑞士可以在政治上表达自己的观点，但双方也应该保持对话。

瑞士资讯swissinfo.ch：俄罗斯5:0战胜沙特阿拉伯，那么周日呢？

毛勒：我仍然认为瑞士将2:1战胜巴西(笑)。









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