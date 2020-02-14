Crypto加密仪器销往世界各地，并被美德情报局利用进行间谍活动。 (Keystone / Rama/lizenz Cc-by-sa-2.0-fr)

“卢比孔行动”(Opération Rubicon)震动了小小的瑞士。为查明通过瑞士企业Crypto进行的大规模间谍活动的真相，联邦政府可能会成立本国历史上的第五个议会调查委员会(CEP)，这是到事关重大时才会使用的工具。



Crypto事件令瑞士全国震惊。美国中央情报局(CIA)与德国联邦情报局(BND)长期利用瑞士企业Crypto对某些国家展开间谍活动。周二(2月11日)瑞士德语区电视台SRF、德国电视台ZDF与《华盛顿邮报》揭露了这个通过瑞士进行的国际性间谍事件。



瑞士政府已于同一天宣布对此事展开调查。周四议会管理委员会代表团则宣布开始另一个调查，以查明事发期间政府对此有何了解。但左翼人士认为应该追查得更加深入，为此成立只在重大事件中才会启用的议会调查委员会。

什么是议会调查委员会？ 信息框结尾

法律(法)外部链接规定，议会两院在“必须要查明影响重大事件的真相之时”，可以决定成立议会调查委员会。



议会调查委员会的责任是要追查事实真相。这个委员会应由人数相当的国民院代表与联邦院代表组成，他们的指派由两院办公室决定，还考虑到两院各团体的席位比例。议会调查委员会有自己的秘书处，议会服务处则提供委员会所需人员。



联邦政府需委派一名代表协助委员会。这名代表有权旁听对证人与知情者进行的听证会，并向他们提出补充问题。

议会调查委员会的工作机制是什么？ 信息框结尾

议会调查委员会同负责督察公共事件进展的监督委员会代表团有同等的知情权。议会调查委员会还有权进行听证、查看案件笔录，也能根据情况需要，委托调查代办人管理证据。



只要议会调查委员会的报告尚未发布，所有参与各项会议、听证会的人员就必须保守秘密。而联邦及各州政府也必须提供委员会所需的法律和行政协助。

瑞士曾经成立过几个议会调查委员会？ 信息框结尾

在瑞士联邦历史上，一共成立过4个议会调查委员会。



幻影战斗机事件



首个议会调查委员会成立于1964年，目的是要查明“幻影战斗机事件(多语)外部链接”的真相。该委员会的调查内容，是为何需超支5.76亿瑞郎购买100架法国战斗机。调查结果犹如重击：国防部被指控欺骗了政府、立法机关和舆论。军队购入幻影战斗机的数量降为57架。



卡片事件



1989年，第二个议会调查委员会受命调查担任联邦司法与警察部部长的伊丽莎白・寇波(Elisabeth Kopp)辞职一事。该委员会揭出存在90万张非法建立的资料卡片，这些卡片记录了普普通通的瑞士人和外国人的日常行踪，他们多是些持左翼政见者。这套卡片的官方目的，是在冷战期间保护瑞士不被共产主义颠覆活动破坏。而卡片丑闻(法)外部链接的发现引发了广泛的抗议活动。

秘密部队



卡片事件引来第三个议会调查委员会的成立。这个委员会负责调查联邦国防部的运转，因情报与安全是国防部的管辖范围。1990年该委员会揭露出P-27的存在和P-26(多语)外部链接的运转：前者是一个非同寻常的情报机构，受政府派遣，通过各种手段收集国外情报；后者则是一个秘密部队，既无法律依据，又无政治监控。



联邦养老金运作缺陷



上一个议会调查委员会于1995年成立，为要调查联邦养老金管理机构的运作问题。该委员会将主要责任归咎于前部长奥托·施蒂希(Otto Stich)的管理不善。



基于其他事件也曾提出过建立调查委员会，但都被议会否决，其中就包括为瑞航(Swissair)停飞事件成立议会调查委员会进行彻查一事。

现在何去何从？ 信息框结尾

在今年3月的议会议事期间，议会可能会对是否利用调查“卢比孔行动”之机成立新的调查委员会。今年的联邦轮值总统西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)已提前表示，如果议会两院决定成立调查委员会，那么“联邦委员会当然会一如既往地全力支持”。





(翻译：小雷)

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