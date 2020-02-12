此内容发布于2020年2月12日 上午10:20

(Keystone / Urs Flueeler)

根据瑞士电视台(SRF)，德国电视二台(ZDF)和《华盛顿邮报》的报道，数十年来，总部位于楚格(ZUG)的通信加密公司Crypto的秘密控制人是美国中央情报局和西德情报部门。瑞士政府周二证实，已开始对该公司涉嫌数十年间谍活动展开调查。

瑞士电视台(德)外部链接在报道中援引了一份280页的文件报告，指出上述情报部门于1971年共同收购了该公司，表面上看，Crypto的直接控制人是一家在列支敦士登注册的基金会。

在接下来的几十年中，上述情报部门不断监听各国政府、使馆和军事司令部之间成千上万条信息。据称，该间谍活动一直持续到至少2018年，全球范围内有100多个国家被监视。

据报道，Crypto有两种类型的加密产品：一种完全密保，另一种非密保。瑞士是为数不多的提供完全密保版本的国家之一。

瑞士的介入

瑞士电视台的新闻时事栏目《时事评论》(Rundschau)报告说，国防部于去年11月首次向政府通报了此案。1月15日的会议结束后，政府开始进行正式调查。

因为接受调查，经济部宣布，“在明确澄清未解问题之前”，暂停对于Crypto设备的“普通出口许可证”的发放。

《华盛顿邮报》周二发表了一篇调查报道(英)外部链接，称该行动是“本世纪的情报界政变”，也是“冷战中保守最好的机密”之一。

2015年，英国广播公司(BBC)的调查(英)外部链接显示，Crypto在冷战期间曾与美国国家安全局(NSA)和英国情报部门合作。





SRF/Keystone-SDA/Reuters/dos

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