示威者在日內瓦聯合國總部抗議中國對西藏人和維吾爾人的不公對待。 (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

中國在歐洲對抗新冠病毒疫情中遇到醫療物資窘境時伸出了援手，這些援助帶來的也不光是掌聲，也有這樣的提問：中國是否借助這場大流行病擴大在歐洲的影響力？除此之外還有許多看不見的事情在悄悄發生，比如3月初發生在瑞士沃州的一個事件。



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3月9日，沃州的10個鄉鎮都收到了州政府的來信，原本這10個村鎮計劃第二天參加瑞士西藏友誼協會(GSTF)每年為紀念1959年西藏起義而組織的懸掛西藏旗活動。



州政府在信中比較含糊地要求不要在3月10日懸掛西藏旗，因為這與瑞士政府實行的“一個中國”政策步調不一致。瑞士外交部明確表態，外交上的政策應該由聯邦定奪。



要求新策略 “是時候重啟了，”非政府組織“受威脅民族團體”(GfbV)前不久向瑞士聯邦遞交了一份請願，要求聯邦與中國重新交涉瑞中自貿協定。 該組織列舉了中國強迫維吾爾人在國際供應商的工廠工作的報導。 “瑞士不能裝作什麼也沒發生而繼續與中國進行交易。”Mattli說。 信息框结尾

三日之前中國大使館寫信給沃州政府，要求該州各地區不要參加懸掛西藏旗和其他類似支持活動。



對於瑞士西藏友誼協會主席Thomas Büchli來說，中國大使館阻礙此類活動的行為，並不是新鮮事。瑞士政府部門收到中國駐瑞使館的書信或電話，這樣的事時有發生，有時候還會有人親自到訪瑞士官員的辦公室。 “但是像這次這樣直接由官方出面書面轉達中國的要求還是第一次，”Büchli說。



在回答瑞士資訊swissinfo.ch的問題-為什麼將中國的要求直接轉達下去-沃州政府回答，只是傳達了瑞士外交部的態度。 3月10日那天，9個村鎮依然參與了懸掛西藏旗幟活動，只有一個村取消了原計劃。



"小動作，同模式"

巴塞爾大學歐洲學院的Ralph Weber教授研究的課題是中國政治並對中國的各種干預行動進行了記錄，他嘗試了解強權政府對民主國家的影響。



“中國採取的這種干預行為，在歐洲各國都很常見，”他說，很多時候只是些“小動作”，不會引起公眾的注意，但是“如果將這些小事集中起來，就會看出一定的模式。”



這些行動模式來自所謂的“統一戰線”宣傳，統一戰線是自中國主席習近平八年前上任後開始活躍的一個組織，該組織的任務之一是在國外發揮中國的影響力。



2013年習近平主席有過關於統一戰線宣傳的一段官方講話，他表示，必須“良好地解說”中國歷史。 Weber教授認為：“在國家主席的號召下，中國在國外提高了影響力。這裡指的是軟實力，但是在研究中也不乏硬實力的實例。”

Sendung Xi Jinping 瑞士電視台SRF2017年1月13日的報導 瑞士電視台SRF2017年1月13日的報導

西藏旗不是良好的歷史資料

在瑞士的村鎮懸掛西藏旗，從中國的視角來看，不是對歷史的“良好解說”，這屬於“統一戰線”的工作範圍，該組織在國外並不是通過大使館或領事部發揮影響力。中國政府手下還有“許多類似非政府組織的協會，”Weber教授說，這些組織與普通民眾、市政和社區建立聯繫，從私人或企業入手進行宣傳。



“瑞士對於‘統一戰線’的工作的廣度和深度缺乏了解，”Weber教授說。其他國家，比如澳大利亞、新西蘭和捷克都在深入討論和批評中國這種發揮影響力的做法。



瑞士政府是否對這樣的行為有所覺察，持懷疑態度的不僅是Weber教授，瑞士社會民主黨派議員Fabian Molina遞交了一份請願，要求瑞士政府與中國實行清晰連貫的外交政策。只有這樣，瑞士才能堅持自己的價值觀。

2020年下半年的中國政策

瑞士聯邦建議接受這一請願，議會國民院擁護聯邦的這一建議，聯邦院2019年底拒絕了該項請願。瑞士外交部表示，現在中國問題和2020-2023年的瑞士外交政策還要“進一步分析”，2020年底將出結果。



瑞士政府的工作重點是“各部之間的相互協調”，聯邦要建立一個清晰穩定的決策機制，在遇到目標衝突時能發揮作用。



Molina表示滿意：“因為終於有所行動了。”按照他的說法，現在的做法不足以解決問題，因為聯邦和州不統一步調。 “要全國統一，為州、城市、鄉鎮提供指導方向，才更有意義。”



沃州最近的例子恰恰說明僅聯邦各部之間的協調遠遠不夠，“中國會利用瑞士的聯邦制採取行動，”Molina說。





中國對瑞士醫院的援助

四月初，一架空客滿載醫用防護材料降落在蘇黎世機場，這是中國為蘇黎世的醫院輸送的醫療物資。更多的物資還將陸續運達。

這些物資將送到蘇黎世的34家醫療單位，這次行動由蘇黎世幾家醫院聯合發起。

日內瓦機場也有來自中國的飛機，在瑞中經濟協會和日內瓦工商會組織下將中國的醫療防護物資運來瑞士。 (來源：Keystone-SDA)

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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