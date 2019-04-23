此内容发布于2019年4月23日 下午4:40

斯里兰卡连环爆炸袭击事件后，当地士兵在首都科伦坡的圣安东尼教堂周边守卫 (Keystone / Rohan Karunarathne)

瑞士联邦外交事务部现已证实，两名瑞士公民在上周日(4月21日)斯里兰卡首都科伦坡连环爆炸中不幸遇难，其中一人拥有瑞士与斯里兰卡双重国籍。



根据瑞士通讯社Keystone-ATS报道，联邦外交事务部于斯里兰卡系列恐怖袭击事件次日(4月22日)晚间发表公开声明指称，它已与罹难者家属取得联系，并向他们表示诚挚的慰问及提供支持与帮助。



与两名瑞士籍遇难者同时在爆炸袭击中丧生的第三名家庭成员，并非瑞士公民。



斯里兰卡当地时间早间8时许相继在首都科伦坡、东部城市拜蒂克洛以及西部港市尼甘布多地由恐怖分子针对三间教堂和四家豪华酒店发起的有组织自杀式连环炸弹袭击，已造成至少290人死亡，另有500人受伤，其中不少受害者正在当地聚集在一起参加复活节庆祝活动。



“我谨代表瑞士政府，强烈谴责发生在科伦坡针对宗教庆典的系列爆炸袭击。并向遇难者家属及斯里兰卡政府致以最深切的哀悼，”在瑞士联邦委员会推特(Twitter)官方账号于恐袭当天(4月21日)早间发布的消息中，瑞士联邦总统乌力·毛勒(Ueli Maurer)如是说。

继斯里兰卡针对教堂、酒店及其他地点的连环炸弹袭击事件之后，在表达沉痛哀悼之余，瑞士现已及时更新赴斯里兰卡旅行建议(多语)外部链接，提醒旅行者注意当地安全局势。



此次斯里兰卡连环爆炸袭击，是该国结束内战十年以来最严重的流血事件。



SRF/swissinfo.ch/sm

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