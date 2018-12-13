在对负伤在逃的枪击恐袭嫌犯进行大规模搜捕期间，法国反恐特勤警察在已经全面封锁的圣诞市集中站岗守卫。 (Keystone)

据瑞士警方发言人透露，本周二(12月11日)晚间在法国东部城市斯特拉斯堡圣诞市集开枪行凶导致至少2人罹难12人受伤、继而负伤潜逃、迄今仍未落网的法国籍嫌犯，此前曾因入室盗窃以及在偷窃过程中使用暴力而在瑞士锒铛入狱，并在巴塞尔监狱服刑数月之久。



“不过在瑞士服刑期间，在周围人看来，他并不是真正意义上外界所公认的恐怖分子，”瑞士警方新闻发言人Cathy Maret于枪击恐袭案次日在接受瑞士电视台RTS采访时介绍道。

此外她也表示，继法国恐袭事件发生后，瑞士随即提升了与周边国家仅一境之隔的边境地区安全警戒等级；与此同时，瑞士各州警方亦加强了对当地圣诞市场的安保。



法国警方现已对负伤在逃的现年29岁行凶犯罪嫌疑人谢里夫·切卡特(Chérif C.)展开大规模全力搜捕，并已将此次枪击案定性为恐怖袭击事件。巴黎检察官Rémy Heitz在本周三(12月12日)召开的新闻发布会上表示：“鉴于作案人有针对性地选择犯罪地点、行凶者的作案方式以及周遭目击者亲耳听到他高呼‘真主至大’(Allah Akbar)，巴黎反恐部门已于昨晚(12月11日)将其作为恐袭事件接管此案并介入调查。”



Heitz也向外界证实，此次恐袭事件的始作俑者曾多次在法国、德国和瑞士因偷盗和暴力犯罪而屡屡入狱。法国监狱当局也获悉，该嫌犯正是在狱中服刑期间变得激进化的。



Keystone-SDA/RTS/jc

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