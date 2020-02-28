此内容发布于2020年2月28日 上午11:18

大型活动禁令，在瑞士各地即将陆续拉开帷幕的狂欢节期间正式生效。 (Keystone / Valentin Flauraud)

瑞士政府于今日早间(2月28日)宣布，鉴于目前新型冠状病毒疫情扩散影响，瑞士将严禁开展在同一地点聚集者超过1000人的大型公开活动，该禁令有效期至3月15为止；针对聚集者少于1000人的公开或私人活动，组织方必须与活动所在地的州政府协同进行风险评估，进而决定活动是否能够照常举办。



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该禁令在瑞士各地即将陆续拉开帷幕的狂欢节期间正式生效。每年，瑞士一年一度的狂欢节庆祝活动都会吸引成千上万的参与者。



瑞士政府在公开声明(多语)外部链接中称：作为瑞士联邦政府最高行政机构，“联邦委员会的首要使命是保护民众。鉴于新型冠状病毒疫情最新发展，根据《流行病法案》，联邦委员会现已决定将瑞士目前的情势列为‘特殊情况’。这一做法，让联邦委员会经与各州的磋商协调下，得以下达(叫停活动)措施，而在通常情况下，这些措施应由各州各自负责。”



截至目前，包括日内瓦钟高级钟表展、斯沃琪集团Time to Move国际钟表展、恩噶丁滑雪马拉松(Engadin ski marathon)、与意大利接壤的瑞士南部提契诺州狂欢节在内的部分大型活动，已相继取消。



2月17日，原定将于3月底举办的日内瓦国际发明展(Geneva International Exhibition of Inventions)策展方宣布，鉴于对新型冠状病毒疫情爆发的担忧，该展将推迟六个月举办。



年均参与者多达50万人、原计划将于3月5日至15日举办的日内瓦国际汽车展(Geneva International Motor Show)，目前则必须取消或推迟举办。



瑞士于本周二(2月25日)通告瑞士境内首例新型冠状病毒确诊病例。在本周内，新冠病毒感染者累计数量不断增长，针对疑似病例样本的检测量也有所增多。

swissinfo.ch/mga

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