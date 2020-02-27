此内容发布于2020年2月27日 下午3:24

目前，瑞士全国10家实验室每天可检测共计1000份样本。 (Keystone / Alex Plavevski)

瑞士国家科学基金会(SNSF)于本周三(2月26日)宣布，现拨款数百万瑞郎用于研究新型冠状病毒。



据瑞士国家科学基金会国家研究理事会(National Research Council of SNSF)主席Matthias Egger介绍，这家非公募基金会将于2020年3月6日启动一项紧急征集令，以向各界征求针对新型冠状病毒的研究计划书，方案递交的截止日期为3月底。



Matthias Egger在推特(Twitter)中发文称：“研究计划书应具备以下潜力：在未来为期两年的时间范围内，对了解新型冠状病毒有所裨益，或者能有效改善临床或公共卫生应对机制。”



对瑞士国家科学基金会来说，无论是为响应紧急突发事件而发起征集研究方案，还是根据此次经验教训计划制定出一套标准，都尚属首次。这套尚待制定的标准，将有助于确定将来疫情爆发时间、以及该如何应对突发疫情，



瑞士国家科学基金于1952年8月1日经联邦政府授权正式成立。其宗旨是为所有学科的研究项目提供资金支持，并为年轻科学家提供助力。该基金会每年为8500名左右的研究人员提供支持。



本周四(2月27日)，瑞士境内新增三例新型冠状病毒感染病例。截至发稿，全国累计确诊病例达4例。目前，瑞士境内的10家实验室可进行新冠病毒检测，

SNSF/jdp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram