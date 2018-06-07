此内容发布于2018年6月7日 下午2:00 最后更新 - 2018年6月7日 -14:00

该试行项目的参与者和“受益者”目前暂限于25周岁及以上本地居民，会无条件每月领取2500瑞郎(折合人民币约为16274元)的基本工资，不过，他们也必须将个人挣得的额外收入悉数上缴。 (Keystone)

坐落于瑞士苏黎世市郊的莱茵瑙(Rheinau)镇政府现已决定试行向当地居民无条件提供每月2500瑞郎的基本收入。



位于瑞士北部莱茵河畔的瑞士小镇莱茵瑙(德)外部链接地方议会，已承诺参与这一由民间资助的最低收入试验项目。



而这一曾被外界誉为“乌托邦式的天方夜谭”项目，曾在两年前的全民公投中以反对派选民的压倒性抵制否决抱憾流产。

+ 瑞士人不要每月白拿2500瑞郎



这个由一名瑞士电影制片人的突发奇想脱胎而生的冒险尝试，将于明年探路试水-当然，前提是得通过众筹募集到足够的钱，且有足够数量的当地居民乐意参与。



根据本周三(6月6日)数家媒体援引莱茵瑙镇长Andrea Jenni的介绍，该试行项目的参与者和“受益者”目前暂限于25周岁及以上本地居民，会无条件每月领取2500瑞郎(折合人民币约为16274元)的基本工资，不过，他们也必须将个人挣得的额外收入悉数上缴。



镇长Jenni也表示，上交额外收入的限定性先决条件，或许会让说服至少600名当地居民(该镇居民总人数为1300名)参与该项目的难度大幅升级。



这一试验性项目的具体实施细则，将于今年8月底公布。



瑞士资讯swissinfo.ch及SDA-ATS；urs

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