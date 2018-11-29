此内容发布于2018年11月29日 上午10:00 最后更新 - 2018年11月29日 -10:00

在苏黎世市景映衬下的苏黎世大学主楼 (© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

据《卢塞恩报》(Luzerner Zeitung)报道，在特朗普执政期间，大量美资源源不断地流入洛桑与苏黎世两所联邦顶级科技学府的科研项目。



自2016年起，近160万美元(约合1100万元人民币)的资金被投入到洛桑联邦理工学院(EPFL)，近60万瑞郎(约合418.6万元人民币)则流入苏黎世联邦理工学院(ETHZ)。《卢塞恩报》援引了以上数据，并称这些资金主要来自美国陆军和五角大楼。



当被问及项目情况时，两所联邦理工学院都不愿提供详情，但均表示这些资金也支持“未必带有军事目的”的科研工作。



美国有关方面则指出，资金用途仅仅是为了保持自己的科技优势。



法语区电视台RTS透露，瑞士政界对此反应不一。接受采访的社会民主党议员安妮塔·费茨(Anita Fetz)担心：“如果美国人投入资金，那是为他们自己的利益服务。”



自由绿党议员伊莎贝尔·谢瓦莱(Isabelle Chevalley)更是不留情面：“对此我一点儿都不感到震惊，洛桑理工学院接受私人赞助-无论这钱来自美国陆军或其他地方，那是因为他们不断面对预算削减，所以不得不从私营领域需找资金来源。”



当然，这也不完全是新鲜事，RTS写道：美国长期以来一直在资助瑞士各大学的科研项目。这也包括美国卫生部对癌症治疗项目做出的投资。



RTS/dos

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