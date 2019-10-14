此内容发布于2019年10月14日 上午9:00

约有130家跨国公司将总部设在日内瓦

(© Keystone / Leandre Duggan)

部分美国和日本跨国公司近期宣布精简日内瓦分部人员。这些事件是否能够反映当地商业环境和就业市场的大趋势呢？

最近来自日内瓦的商业新闻充斥着负面消息，瑞士美国商会(Amcham)负责人马丁·纳维尔(Martin Naville)警告说，日内瓦州难以吸引新的美国公司入驻，过去十年里，美国跨国公司在瑞士的员工人数减少了10%。他表示，一方面原因在于“瑞士政治活动相关的新型不确定因素”，另一方面原因在于荷兰和爱尔兰等国的激烈竞争。

就在上个月，日本烟草国际公司(JTI )和美国化妆品公司科蒂(Coty)宣布计划削减驻日内瓦的工作人员。

Auris 安置公司首席执行官舒尔特·布罗厄斯(Sjoerd Broers，多语)外部链接表示，瑞士的高昂经营成本显然给大型跨国公司带来了挑战。

他表示：“日内瓦的总体成本相对较高，由于成本压力，许多公司都在裁员。”他补充道，苏黎世也发生了类似的事情。

“对于某些工作岗位，留在瑞士已经不再划算。”

日内瓦州经济发展部长皮埃尔·毛德(Pierre Maudet，法)外部链接则持相反看法。他否认了纳维尔的观点，并淡化上述负面消息的影响。

他在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“这些是个体企业根据自身逻辑和需要而做出的选择。”他补充说，日本烟草国际公司和科蒂重申了它们与日内瓦州的紧密联系。

专业人力资源咨询公司瑞士华德士(Robert Walters Switzerland，多语)外部链接的负责人纪尧姆·布兰欣(Guillaume Blanchin)表示，科蒂将三分之二员工集中在阿姆斯特丹，该决定背后的原因很复杂，不应仅仅从财务角度来理解。

他还否认日内瓦州在吸引新的美国企业方面存在挑战。

他指出：“近年来，许多公司已将决策中心迁回美国，导致日内瓦分公司的自治权减少，财务地位更加合理化。”

新入驻企业

根据最新的招商引资数据，瑞士西部地区仍然是新的外资公司最青睐的投资目的地，尽管入驻规模比过去要小。今年春天，日内瓦伯尔尼大区(GGBa)商业发展机构外部链接报告指出，共92家新企业于2018年入驻该地区，包括许多初创企业。

米高蒲志(Michael Page)人力资源公司日内瓦分公司执行董事朱利安·吉伯特(Julien Gibert，法)外部链接表示：“仍然有一些公司在此成立和成长。但10-15年前，跨国公司入驻时员工数能达到200人。而现在，入驻的新公司规模只有10人，然后在本地招募10人，第二年再招募15人。”

毛德指出，惠普(多语)外部链接、Facebook和微软(英)外部链接都选择在日内瓦开发新的数字项目。



Facebook决定在日内瓦开展部分Libra加密货币项目，人们希望该项目将大大提高日内瓦地区在区块链技术领域的知名度。

人才在哪里？

宏观层面上，瑞士的出口导向型经济增长已经放缓，面临全球贸易压力，今年预计仅增长0.8%， 2020年预计增长1.7%。但国内失业率仍然保持全欧洲最低。去年，该国失业率降至2.5%，为2002年以来的最低水平，而今年7月则为2.1%。在各州中，日内瓦州的失业率最高，达到3.8%。

然而，瑞士资讯联系的大多数国内人力资源机构都指出，“动态变化”和“充满希望”的劳动力市场正在稳定增长。他们说，关键挑战在于找到合适的人才，尤其是在专业管理、工程、技术、行政支持和IT等领域。

“人力资源市场相对平淡，但从数量上看，与一年前相比，还是缺乏合适的人才，” 瑞士华德士负责人布兰欣表示。

米高蒲志上个月发布的最新《瑞士就业指数》报告(英)外部链接指出，去年暑假假期后，全国各地的岗位空缺激增(20%)，其中日内瓦湖地区岗位空缺上升了19%。

交易回流

日内瓦约60%的税收来自制表业、金融业和大宗商品交易业。

从2009年开始，瑞士银行业保密制度受到侵蚀，严重打击了金融业的繁荣。日内瓦过去十年间银行的数量减少了四分之一。但是瑞士仍然是世界上最大的国际资产管理中心。

然而，目前人们很难在日内瓦找到一份金融业工作。

Nordwand日内瓦分部的IT，财务和行政人员招聘负责人尼古拉斯·鲁特(Nicolas Lutter，多语)外部链接表示：“如果您将金融分析师岗位挂网招聘，由于目前金融人才供大于求，一周之内您将收到100-200份简历。相比之下，IT人员每月可以获得四到五份雇佣通知，如果他们想换工作，基本上只需要单击同意按钮即可。”

日内瓦还是重要的商品交易中心，托克(Trafigura)和维多(Vitol)等公司贡献了约22%的日内瓦州税收(英)外部链接。

美国农业企业邦吉(Bunge)最近宣布在日内瓦解雇十几名谷物交易员，以进行全球架构重组，削减成本并减少市场风险敞口，但道达尔(Total SA)表示正在将约200名电力、天然气和液化天然气(LNG)交易员岗位从伦敦和巴黎转移至日内瓦，与现有的300名员工进行整合。

“交易生意开始回流，在过去一年中一直表现良好。不断有新公司入驻，与两到四年前的情况大不一样。”吉伯特说。

瑞士选民于今年早些时候投票通过瑞士公司税收制度改革，导致上述公司接踵而至。许多州都降低了综合税率，以弥补在瑞士设立办事处和子公司的跨国公司的特殊待遇免除。日内瓦州企业所得税税率从24.2%降低至13.99%。

目前尚不可知这种税率变化将产生何种影响，但是包括布罗厄斯在内的观察家对此持乐观态度。他说，公司税制改革导致的不确定性迫使许多公司的投资决定和行动被“暂时搁置”。

这位置业专家表示：“如今这种不安全因素已经消失，因此我们应该会看到一些动静。有迹象表明情况将好转，但这需要时间。”

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