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行政变更 瑞士居留许可证将改为卡式

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旧版护照格式的驻瑞外籍人士居留许可证

(Keystone / Peter Klaunzer)

自2019年11月1日起，瑞士签发给外籍居民的居留许可证，将改为卡式发放，从而取代旧版护照形式。

瑞士政府于9月20日表示(多语)外部链接，该举措将会分阶段推进，并计划于2021年6月底之前完结。卡式居留许可的签发工作，将涉及约180万份瑞士纸质居留许可证。这项庞大的行政工作，将会由各州负责实行。

新版式居留许可证的签发推进工作，比原定计划的要晚。依据最初设定的方案，该举措本应在2019年7月至2021年1月期间完成。

按照瑞士联邦移民事务秘书处(State Secretariat for Migration，多语)外部链接所述，新的卡式居留许可证，不仅使用便捷，而且与时俱进，兼备防伪功能。这种新式居留卡不会包含任何生物特征识别数据。

符合卡式瑞士居留许可证的签发对象包括：欧盟(EU)和欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员国公民(申请瑞士临时居留许可-L证、短期居留许可-B证或永久居留许可-C证)、跨境劳工、驻瑞外交人员家属、受到庇护的赴瑞寻求庇护者、以及暂时性接纳/收留的外籍人士。

+ 您该申请哪种瑞士居留许可？

签发给第三国公民-即既非瑞士人、也非来自欧盟成员国-的带有生物特征识别数据的居留许可证(多语)外部链接，则不在此列，因为他们所持居留许可，已经为卡式外部链接

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