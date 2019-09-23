9月19日，数十名环保积极分子打断了瑞士国民院正在进行的内部辩论进程。 (Keystone)

数十名环保积极分子突现瑞士联邦大厦，挥展横幅、高唱抵制歌曲，打断了国民院正在进行的内部辩论进程。



9月19日，一群来自“为气候行动罢课”组织(Climate Strike Action)的年轻人在瑞士国民院辩论现场的公众旁听席忽然起身，展开一条印制着“已经到了最后倒计时-仅剩16个月”字样的巨型横幅，并随即集体唱响了上个世纪80年代风靡一时的流行歌曲《最后倒数读秒》(The Final Countdown)，随后，又接连吟唱起意大利民歌《啊朋友再见》(原名译为《再见了，姑娘》，Bella Ciao)，这首歌曾一度因被誉为第二次世界大战期间意大利游击队员们反抗法西斯的英雄赞歌，而广为传唱。

tweet Protestors singing #Klimastreiker protestierten im Nationalratssaal: «Final Countdown – 16 Monate verbleiben» stand auf dem Transparent, das an das Geländer der Tribüne gehängt worden war. pic.twitter.com/9uUuto4E7u — SRF News (@srfnews) September 19, 2019

这群气候政策抗议者表示，为了达成将全球气候上升幅度控制在1.5℃内的目标，最晚必须在2020年年底之前切实着手减少温室气体的排放。他们强调，距离采取必要措施，还仅剩16个月的时间。



“(我们)制造噱头来吸引眼球的举动，应该能够唤醒那些政策决策者；我们希望表明姿态，告诉大家：年轻人-其中一部分人由于年纪尚浅甚至还不能参与投票-呼吁(决策者)制定宏伟的气候政策和一套综合方案。(瑞士)议会仍然还在喋喋不休地讨论具体措施，但问题迫在眉睫，已经没有充足的时间浪费在讨论上了，”其中一名抗议者在接受瑞士通讯社Keystone-SDA采访时表示。



尽管国民院议长Marina Carobbio Guscetti现场多次发声警告，但抗议者们依然没有停止高歌，也并未收起横幅。国民院会议因此被迫暂停几分钟。



不过，经过与警察部门进行磋商，Carobbio表示，她不会采取任何法律手段来应对抗议者。





Keystone-SDA/ts

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram