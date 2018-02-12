上周六(2月10日)，在平昌举行冬奥会女子冰上曲棍球比赛期间，瑞士联邦总统阿兰·贝尔塞和朝鲜领导人金正恩的胞妹金与正不期而遇。
金与正和阿兰·贝尔塞(Alain Berset)握手言谈，这张照片就是在瑞士女子冰上曲棍球队与韩、朝共组球队首场比赛的看台上拍到的。
韩国与朝鲜几周前决定派遣一支女子联合冰上曲棍球队参加本届冬奥会冰上比赛。这也许是两国打破政治僵局的最新象征。阿兰·贝尔塞在上周五(2月9日)冬奥会开幕式上也强调了朝韩和解的重要性。
然而，体育观察家对朝韩联合球队在体育上的合作意义持怀疑态度，短时间内组建的球队获胜的可能性很小，这次瑞士女子冰上曲棍球队就以8:0获胜。朝鲜媒体显然没有报道这次比赛结果。
(swissinfo.ch/SDA-ATS)
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