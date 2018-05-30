此内容发布于2018年5月30日 下午2:26 最后更新 - 2018年5月30日 -14:26

目前，瑞士共有21家被授权的合法赌场。如若本次改革在全民公投中顺利通过，那么这21家赌场从此可经营网络在线赌场。在该动议的反对者看来，瑞士政府对原本无门槛、任何网民均可自由参与的网络博彩未免有些过度干预。 (Keystone)

6月10日，本年度第二轮瑞士全民公投将如期而至。一项全国范围的最新民意调查显示，对现行博彩法进行修订的草案-其中包括针对打击赌瘾制定健全完善的管理制度，以及针对境外网络在线赌场实施封锁禁令等具体举措，在投票结果揭晓之前便志在必得，势必能顺利通过。

此次由swissinfo.ch母公司瑞士广电集团(SBC)委托伯尔尼实用社会研究所(gfs.bern)实施的民意调查，自5月15日至23日期间通过包括固话和手机两种方式的电话随访，共收集了全国所有语言区1411名瑞士公民的投票意向。结果显示，58%的受访者表示对博彩新法持拥护态度，并将借助手中的选票助力该动议顺利通过。

“现有的(选民投票)趋势，显然对议会和政府非常有利，”伯尔尼实用社会研究所联席主任Lukas Golder认为：“除非拉票宣传站的最后冲刺阶段会猝不及防地出现什么意外，否则据我们预测，此次博彩法改革必将赢得多数拥趸。”

而反观通过限制商业银行业务范畴、实现彻底改革的主权货币动议，在即将到来的全民公投中几乎毫无胜算可言。据伯尔尼实用社会研究所项目负责人Martina Mousson介绍：“从上一轮的民调结果中，我们就没看出主权货币动议有任何赢得逾半成赞成票的迹象。这一次的民调只不过提供了更有力的佐证。”



vote poll graphic with poll results about monetary reform and gambling law

瑞士资讯swissinfo.ch

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