2019年大选后，国民院会议厅里不仅壁画上山峦碧绿如昔，议员席位也变得“更绿”了。

(© Keystone / Gaetan Bally)

2019年10月20日，瑞士联邦大选日。未来四年瑞士政治天平的导向终于揭晓！随着12点全国投票点的关闭，牵动人心的全国政治盛事尘埃落定：在落叶缤纷的金秋，瑞士大选呈现出一片生机盎然的新绿。



瑞士联邦大选 在每四年一次的瑞士联邦大选中，瑞士公民对瑞士联邦议会成员进行选举。按照各州选民的票选结果，联邦议会两院-国民院200个议席和联邦院46个议席-将得以重新分配。 瑞士各州按人口比例占有国民院相应席位(人口越多，席位越多)。而国民院议席则以每州两名(半州一名)的原则在各州间平均分配。大选结果以州为单位，决定各州在两院中拥有的议席如何在党派间分配。 信息框结尾

尽管目前投票结果尚未全部揭晓，但绿党和自由绿党“马力十足”，右翼党派人气折损的趋势已经显而易见。我们为您即时更新最新的选票统计结果：



目前，右翼保守的瑞士人民党(SVP/UDC)在多州沦为失利方：其在苏黎世、阿尔高、圣加仑和巴塞尔州分别丧失国民院中的一席。格拉鲁斯州原属人民党的一个联邦院席位也被绿党夺去。



相对于左翼绿党(GPS/PES)和小党来说，持中间路线的自由绿党(GLP/PVL)在不同选区的上升之势则较为明显，目前的计票结果显示：其在苏黎世、格劳宾登、日内瓦、卢塞恩和圣加仑州均将增获国民院席位。

议会“更绿”的趋势早在之前的大选预测中已初现端倪。瑞士资讯swissinfo.ch专栏作家Claude Longchamp早前便预测：绿党将在国民院中增加6-8个席位，自由绿党也将增加5-8个席位。于此形成反差的是，人民党将失去的7-9个席位。



瑞士政党之“风水轮流” 瑞士环保党派毫无悬念地成为瑞士2019年大选最大赢家。纵观近三次瑞士大选，瑞士左右政治力量的“运数”可用“十年河东，十年河西”来形容： 2011年：日本福岛核电灾难令核能问题成为公众关注的焦点议题，以兼顾环境保护与经济发展为宗旨的(中左翼)自由绿党在当年大选中突飞猛进，其国民院席位一举从3个增至12个。人民党和自由民主党两个右派大党则均有相当的席位流失。绿党由于对核能议题把握不利，也损失了国民院席位。

2015年：欧洲难民危机令瑞士民心不安、两极分化。民心倾向右翼保守政党，成就了人民党在国民院议席的最高纪录。而中间及环保党派则严重失利，瑞士绿党更是继续折损了国民院5个议席。此后四年，右翼党派的代表超过全体议员的半数，瑞士联邦议会呈“右倾”状态。 绿党在前两次联邦选举失利之后，终于在2019年大选中成为大赢家。

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环保，环保：大选秘诀

绿色党派的胜利实为意料之中：早在年初，梳着两根麻花辫的瑞典16岁环保斗士格蕾塔·通贝里就在达沃斯经济论坛上发出“人类必须停止温室气PVL的排放，这和你家房子着火你去救火一样紧急”的呼声；初春开始，瑞士各地学生陆续举行“环保罢课”；就在大选日3周前，首都伯尔尼还举行了浩浩荡荡的10万人环保大游行。

“绿色浪潮”引领民意之势不容置疑，瑞士各党自然不会错过这张赢得选票的“好牌”。除了绿党(核心主张：环境保护和社会公正)和自由绿党(环保和经济兼顾)两大环保党派之外，几乎所有政党均在竞选战役中强调了自己的环保决心：社会民主党(SP/PS)提出发展太阳能、淘汰石油能源的“马歇尔计划”(Plan Marshall)；中间派基督民主党(CVP/PDC)也提出飞机税、汽油税等意向；就连经济导向的自由民主党也不惜内部两极化的风险，把环保纳概念纳入政党新纲。

唯一和“环保大潮”公开“唱反调”的便是瑞士最大政党-人民党。该党在竞选战役中反复强调：瑞士小国的环保努力效果永不足以补偿为此付出的代价，而且难民才是瑞士环保最大的负担。上次大选中，人民党因为难民潮恐慌而大获全胜，但是“四年河东，四年河西”，今年其保守反环保举措的竞选基调显然没有为其赢得更多支持。

右翼党派：席位流失，地位保持

尽管人民党在本次选举中扮演了“失意者”的角色，但“百足之虫，死而不僵”：尽管国民院席位损失不轻，但是环保党派本次大选中的挺进并未撼动人民党国民院第一大党的地位-这也意味着，瑞士联邦议会中，左右政治派别的权力较量不会发生重大扭转。



大选只是“临盆”，好戏还在后面

在瑞士联邦大选进行得如火如荼之际，瑞士一位专栏作家在《致大选赢家》(德)外部链接的评论文章中打了一个颇为有趣的比喻：热闹了一年的联邦大选就仿佛十月怀胎，大选日就是临盆之日。当“绿色宝贝”在选民的欢呼声中降落政治舞台后，各党美好的环保承诺将如何兑现？毕竟随着环境保护措施的执行，每一位公民都要面对新的责任(减少消费、改变习惯等)和经济代价。婴儿出生的喜悦过后，便是养育的辛劳。

国民院所有200个席位花落谁家，最终结果在瑞士时间10月20日夜间揭晓；而国民院席位因为要求竞选人获得各州多数以上选票方可获选，所以很多席位需要第二轮选举方可定音。瑞士“政治棋盘”上的力量角逐尚未结束，好戏仍在继续。

瑞士资讯swissinfo.ch

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