綠黨主席蕾古拉·呂茨(Regula Rytz，右)的勝利歡呼。 (Keystone / Peter Schneider)

2019年10月20日，瑞士聯邦大選日。未來四年瑞士政治天平的導向終於揭曉！隨著中午12點全國投票點的關閉，牽動人心的全國政治盛事塵埃落定：在落葉繽紛的金秋，瑞士大選呈現出一片生機盎然的新綠。

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今晚20點，聯邦議會國民院的議席分配的最終結果出爐。环保党“地盘”扩大，右翼党派人气折损已成定局。尽管如此，人民党依然是瑞士第一大党：

infograp 1 2019年大选国民院席位分配

國民院票選統計顯示，綠黨(GPS/PES，主張環境保護和社會公正)是本次大選最大贏家：它在國民院中的席位數從11增至28個，首次超過基督民主黨(CVP/PDC )，成為瑞士第四大黨。另一支“綠色力量”自由綠黨(GLP/PVL，主張環保和經濟的兼顧)也在多州報捷，最終支持率上升3個百分點，席位從7增至16。

本次綠色黨派的大獲全勝離不開瑞士年輕環保一代參政意識的激發，此外，很多原來放棄投票的人士在綠色浪潮的感召下也加入選民的行列。

graph 2 绿党增获最多选票

如上圖所示，瑞士執政黨在本次選舉中均流失了可觀的支持率：右翼保守的瑞士人民黨(SVP/UDC)成為本次國民院席位“爭奪戰”的最大“輸家”，損失11個席位；第二和第三大黨-社會民主黨(SP/PS)和自由民主黨(FDP/PLR)-同樣站在失利者的行列，分別“折翼”5個和4個席位；中間派基督民主黨則要讓出3個席位。

瑞士聯邦大選 在每四年一次的瑞士聯邦大選中，瑞士公民對瑞士聯邦議會成員進行選舉。按照各州選民的票選結果，聯邦議會兩院-國民院200個議席和聯邦院46個議席-將得以重新分配。 瑞士各州按人口比例佔有國民院相應席位(人口越多，席位越多)。而國民院議席則以每州兩名(半州一名)的原則在各州間平均分配。大選結果以州為單位，決定各州在兩院中擁有的議席如何在黨派間分配。 據瑞士廣播電視集團的統計，2019年瑞士大選的全國選民參投率為47.3%，比2015年大選下降1.2%。 信息框结尾

環保，環保：大選秘訣

綠色黨派的勝利實為意料之中：早在年初，梳著兩根麻花辮的瑞典16歲環保鬥士格蕾塔·通貝里就在達沃斯經濟論壇上發出“人類必須停止溫室氣體的排放，這和你家房子著火你去救火一樣緊急”的呼聲；初春開始，瑞士各地學生陸續舉行“環保罷課”；就在大選日3週前，首都伯爾尼還舉行了浩浩蕩蕩的10萬人環保大遊行。

“綠色浪潮”引領民意之勢不容置疑，瑞士各黨自然不會錯過這張贏得選票的“好牌”。除了綠黨和自由綠黨兩大環保黨派之外，幾乎所有政黨均在競選戰役中強調了自己的環保決心：社會民主黨(SP/PS)提出發展太陽能、淘汰石油能源的“馬歇爾計劃”(Plan Marshall)；中間派基督民主黨也提出飛機稅、汽油稅等意向；就連經濟導向的自由民主黨也不惜內部兩極化的風險，把環保納概念納入政黨新綱。

唯一和“環保大潮”公開“唱反調”的便是瑞士最大政黨-人民黨。該黨在競選戰役中反復強調：瑞士小國的環保努力效果永不足以補償為此付出的代價，而且難民才是瑞士環保最大的負擔。上次大選中，人民黨因為難民潮恐慌而大獲全勝，但是“四年河東，四年河西”，今年其保守反環保舉措的競選基調顯然沒有為其贏得更多支持。



瑞士政黨之“風水輪流” 瑞士環保黨派毫無懸念地成為瑞士2019年大選最大贏家。縱觀近三次瑞士大選，瑞士左右政治力量的“運數”可用“十年河東，十年河西”來形容： 2011年：日本福島核電災難令核能問題成為公眾關注的焦點議題，以兼顧環境保護與經濟發展為宗旨的(中左翼)自由綠黨在當年大選中突飛猛進，其國民院席位一舉從3個增至12個。人民黨和自由民主黨兩個右派大黨則均有相當的席位流失。綠黨由於對核能議題把握不利，也損失了國民院席位。 2015年：歐洲難民危機令瑞士民心不安、兩極分化。民心傾向右翼保守政黨，成就了人民黨在國民院議席的最高紀錄。而中間及環保黨派則嚴重失利，瑞士綠黨更是繼續折損了國民院5個議席。此後四年，右翼黨派的代表超過全體議員的半數，瑞士聯邦議會呈“右傾”狀態。 綠黨在前兩次聯邦選舉失利之後，終於在2019年大選中成為最大贏家。

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瑞士大黨：席位流失，地位保持

儘管人民黨在本次選舉中扮演了“輸家”的角色，但“百足之蟲，死而不僵”：儘管該黨的國民院席位損失不輕，但是環保黨派的挺進並未撼動人民黨國民院第一大黨的地位。

對於社會民主黨的失利， 黨主席Christian Levrat表示，這是執政黨的共同命運。 “面對'綠色浪潮'的來臨，我感到五味雜陳。一方面，為社會民主黨因綠黨上升而損失席位感到難過，另一方面，也為未來四年瑞士議會進步力量的加強而感到欣慰。”社會民主黨主席坦言。

展望未來四年，瑞士聯邦議會國民院的保守勢力總和依然稍稍領先左翼聯盟，左右政治派別的權力較量較之前雖然稍向左翼傾斜，但不會發生重大扭轉。

大選只是“臨盆”，重任還在後面

在瑞士聯邦大選進行得如火如荼之際，瑞士一位專欄作家在《致大選贏家》(德)外部链接的評論文章中打了一個頗為有趣的比喻：熱鬧了一年的聯邦大選就彷佛十月懷胎，大選日就是臨盆之日。當“綠色寶貝”在選民的歡呼聲中降落政治舞台後，各黨美好的環保承諾將如何兌現？畢竟隨著環境保護措施的執行，每一位公民都要面對新的責任(減少消費、改變習慣等)和經濟代價。嬰兒出生的喜悅過後，便是養育的辛勞。

國民院所有200個席位花落誰家，最終結果在瑞士時間10月20日夜間揭曉；而國民院的46個席位因為要求競選人獲得各州多數以上選票方可獲選，所以很多州的席位尚需第二輪選舉方可定音。

此外，新出爐的聯邦議會還將於12月進行聯邦委員會(瑞士政府)成員的選舉。鑑於綠黨實力已超越目前執政黨之一的基督民主人民黨，綠黨“乘勝追擊”提出對聯邦委員會7人“魔力組合”的挑戰。屆時，議會是否會推舉出歷史上第一位“綠色”部長？這無疑是繼聯邦大選之後的炙手可熱的話題。瑞士“政治棋盤”上的力量角逐尚未結束，好戲仍在繼續。

瑞士資訊swissinfo.ch

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