車鏡車鏡告訴我，障礙是近還是遠？高齡司機的義務體驗年齡限制推遲了五年，75歲司機才需要。 (Keystone)

從2019年元旦起，瑞士將有不少新出台或經修訂的法規正式實施，涉及從外國人到網購，到捐精者子女等一系列內容。下面羅列其中的一些。



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外國人法：居住在瑞士的外國人如今必須滿足特定的良好品行規範，例如尊重並恪守公共安全和秩序，擁護及捍衛憲法精神，才能獲得或續簽居留證。而且經濟參與及語言水平也被納入考慮之列。

那些表現出缺乏融入意願的人可能會被要求簽署一份融入協議，裡面明確列出需要滿足的標準。未能按協議要求達成目標，可能會影響居留證的續簽。譬如，持永久居留許可(C證)的人若達不到融入標準，可能會在續簽時被降級為短期居留許可(B證)。



兒童保護法：所有與兒童保持常規接觸的具有相關專業資格的從業人員，都有義務向有關部門舉報涉嫌虐待兒童的案例。



此前只有教師、社工等具有官方職能的從業者在遇到此類案例時，才有義務告知有關部門。新法規則要求，這項舉報責任適用於任何一個與兒童有頻繁接觸的人，例如日托機構工作人員、音樂教師或體育教練。



法規修訂的另一重大變化涉及醫生、律師和心理學家。迄今為止，這些行業的從業者出於醫生與病人之間、律師與委託客戶之間的隱私保密性問題，享有舉報義務的豁免權，他們只能在罪行發生後才能上報。現在如果是為了兒童的利益，儘管有職業保密責任，他們也能聯繫相關保護機構。

音樂老師如果懷疑學生受到虐待，如今也有義務報告有關部門。 (Keystone)

駕駛法規：在面對強制性體檢前，瑞士的老齡駕車人現在能多享受五年的開車自由。他們現在年滿75歲後才須每兩年做一次體驗，而此前的年齡限制為70歲。



政府認為，比起引入強制性體檢的上世紀70年代，如今老年人的健康狀況大有改善。反對者則警告說，交通事故風險可能會增加。



與此同時，受各州認可做這類檢查的醫生的最高年齡也由70歲上調至75歲。



生育法：透過使用捐獻的精子孕育出生的孩子將能更容易地獲知自己生父的身份(多語)外部链接。伯爾尼的聯邦民政局會把捐精者的資料保留80年，現在這些資料可以通過信件郵遞，不再需要查詢者親自去伯恩了。當然，如果願意的話，還是可以去親自跑一趟。

當孩子年滿18歲後，就可以向民政局提交書面申請，要求獲得捐精者的身份與外貌資訊。瑞士自2001年起就已禁止匿名捐精。如果孩子不到18歲，或是他們想獲得其他資料，例如捐精者的體檢結果，那麼他們就必須證明自己有合法理由。這可以是需要用捐精者的體檢結果來澄清他們自己的健康狀況。



增值稅法：從海外企業網購商品如今也要繳納瑞士的增值稅了。



所有營業額超過10萬瑞郎(約合69.3萬元人民幣)的公司，都有義務按照瑞士標準向瑞士境內的消費者徵收增值稅。此舉的目的是為削減從亞馬遜等海外跨國網商購物的吸引力，它們的價格往往比瑞士境內的零售商更有競爭力。



確實，從2018年12月16日起，客戶如果在美國亞馬遜(Amazon.com)和其他非歐盟亞馬遜網站上購物，那麼他們所購商品將不能配送到瑞士。不過電子書及各種移動應用程序類商品當屬破例。



午間洗衣法規：最後，這更像是一種社會發展，而非法律變動。



因為中午的電力需求向來飆高，瑞士數家電力供應商都禁止在午間時段使用(德)外部链接洗衣機和烘乾機。比方說，在瑞士北部索羅圖恩州(Solothurn)和阿爾高州(Aargau)的多個城市，上午11時至正午期間居民不能洗衣或乾衣。



不過現在電力供應法(德)外部链接 已做了調整，以便讓客戶表達是否同意此類電網禁令(如果他們同意，則電費會低一些)。一家電力供應商的總經理解釋說，消費者行為已發生了改變，現在做午飯的人比以前少多了。



(翻译：小雷), swissinfo.ch

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