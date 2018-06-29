近日，经修订的瑞士儿童保护法明文规定：所有与儿童保持常规接触的具有相关专业资质的从业人员，自2019年1月1日起，都有义务将其怀疑虐待儿童的案例举报至官方行政管理机构。
此举旨在为年幼的孩子提供更好的保护，并在全国范围内实行统一的行事准则。各州可自行采取其他具体举措。实际上在瑞士个别州，现行的某些条例章程已比此次法律变更先行一步，因此无需调整。
目前，只有包括教师和社工在内的具有官方职能的从业者在遇到涉嫌虐童的案例时，才有义务告知相关政府行政机构以期寻求官方介入。而最新规定则明令要求，这项”举报“责任适用于任何一个与儿童有频繁接触的人，譬如日托机构工作人员、音乐教师或者体育教练。
该举措一旦付诸实施，对年幼儿童的保护势必将得以强化，尤其是那些与老师或社工接触甚少的孩子。瑞士联邦司法部在近日发布的一份公开声明(多语)外部链接中表示，相关从业人员应关注的核心是发现有”确凿的迹象“表明一个孩子的身体、精神或者性完整处于危险状态。
保密性
此次法律条文另一重大变化则涉及医生、律师和心理学家。迄今为止，上述行业从业人员因医生与病人之间、律师与委托客户之间的隐私保密性问题而享有举报义务的豁免权。
根据新的法律规定，但凡涉及到儿童利益受损，尽管有职业保密责任，这些专业人士也将有权联系相关保护机构。而目前，他们只能在虐童罪案真正发生以后方可上报。
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SDA-ATS/ilj
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