车镜车镜告诉我，障碍是近还是远？高龄司机的义务体验年龄限制推后了五年，75岁司机才需要。 (Keystone)

从明年元旦起，瑞士将有不少新出台或经修订的法规正式实施，涉及从外国人到网购，到捐精者子女等一系列内容。下面罗列其中的一些。

外国人法：居住在瑞士的外国人如今必须满足特定的良好品行规范，例如尊重并恪守公共安全和秩序，拥护及捍卫宪法精神，才能获得或续签居留证。而且经济参与及语言水平也被纳入考虑之列。

那些表现出缺乏融入意愿的人可能会被要求签署一份融入协议，里面明确列出需要满足的标准。未能按协议要求达成目标，可能会影响居留证的续签。譬如，持永久居留许可(C证)的人若达不到融入标准，可能会在续签时被降级为短期居留许可(B证)。

儿童保护法：所有与儿童保持常规接触的具有相关专业资质的从业人员，都有义务向有关部门举报涉嫌虐待儿童的案例。

此前只有教师、社工等具有官方职能的从业者在遇到此类案例时，才有义务告知有关部门。新法规则要求，这项举报责任适用于任何一个与儿童有频繁接触的人，例如日托机构工作人员、音乐教师或体育教练。

法规修订的另一重大变化涉及医生、律师和心理学家。迄今为止，这些行业的从业者出于医生与病人之间、律师与委托客户之间的隐私保密性问题，享有举报义务的豁免权，他们只能在罪行发生后才能上报。现在如果是为了儿童的利益，尽管有职业保密责任，他们也能联系相关保护机构。

音乐老师如果怀疑学生受到虐徒，如今也有义务报告有关部门。 (Keystone)

驾驶法规：在面对强制性体检前，瑞士的老龄驾车人现在能多享受五年的开车自由。他们现在年满75岁后才须每两年做一次体验，而此前的年龄限制为70岁。

政府认为，比起引入强制性体检的上世纪70年代，如今老年人的健康状况大有改善。反对者则警告说，交通事故风险可能会增加。

与此同时，受各州认可做这类检查的医生的最高年龄也由70岁上调至75岁。

生育法：通过使用捐献的精子孕育出生的孩子将能更容易地获知自己生父的身份(多语)外部链接。伯尔尼的联邦民政局会把捐精者的资料保留80年，现在这些信息可以通过信件邮递，不再需要查询者亲自去伯尔尼了。当然，如果愿意的话，还是可以去亲自跑一趟。

当孩子年满18岁后，就可以向民政局提交书面申请，要求获得捐精者的身份与外貌信息。瑞士自2001年起就已禁止匿名捐精。如果孩子不到18岁，或是他们想获得其他资料，例如捐精者的体检结果，那么他们就必须证明自己有合法理由。这可以是需要用捐精者的体检结果来澄清他们自己的健康状况。

增值税法：从海外企业网购商品如今也要缴纳瑞士的增值税了。

所有营业额超过10万瑞郎(约合69.3万元人民币)的公司，都有义务按照瑞士标准向瑞士境内的消费者征收增值税。此举的目的是为削减从亚马逊等海外跨国网商购物的魅力，它们的价格往往比瑞士境内的零售商更有竞争力。

确实，从2018年12月16日起，客户如果在美国亚马逊(Amazon.com)和其他非欧盟亚马逊网站上购物，那么他们所购商品将不能配送到瑞士。不过电子书及各种移动应用程序类商品当属破例。

午间洗衣法规：最后，这更像是一种社会发展，而非法律变动。

因为中午的电力需求向来飙高，瑞士数家电力提供商都禁止在午间时段使用(德)外部链接洗衣机和烘干机。比方说，在瑞士北部索罗图恩州(Solothurn)和阿尔高州(Aargau)的多个城市，上午11时至正午期间居民不能洗衣或干衣。

不过现在电力供应法(德)外部链接已做了调整，以便让客户表达是否同意此类电网禁令(如果他们同意，则电费会低一些)。一家电力供应商的总经理解释说，客户行为已发生了改变，现在做午饭的人比以前少多了。



(翻译：小雷), swissinfo.ch

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