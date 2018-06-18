老年驾车者必须接受体检的年龄将上调五年，改为75岁。政府已宣布这一修改将从2019年1月1日起生效。
6月15日公布的一份政府声明(德、法、意)外部链接表示，75岁(含)以上老年驾车人必须每两年做一次体检。与此同时，受各州正式认可、能够做这类检查的医生的年龄也由70岁上调至75岁。
声明中还指出，政府的道路安全机关应该进行信息宣传，以确保即使在年龄下限上调之后，老年人仍能从70岁起就考虑自己是否还适合驾车。
继去年9月议会通过一项动议后，此次做出了相应的法律修改。政府对这一修改表示支持，因为正如交通部长多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)在议会上所言，现在的老年人健康状况远远好于上世纪70年代引入强制性体检时的情况。
而反对者则警告说，交通事故风险可能会增加。
SDA-ATS/ilj
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。