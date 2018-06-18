此内容发布于2018年6月18日 上午2:00 最后更新 - 2018年6月18日 -02:00

一位83岁高龄的老者准备发动汽车

(Keystone)

老年驾车者必须接受体检的年龄将上调五年，改为75岁。政府已宣布这一修改将从2019年1月1日起生效。

6月15日公布的一份政府声明(德、法、意)外部链接表示，75岁(含)以上老年驾车人必须每两年做一次体检。与此同时，受各州正式认可、能够做这类检查的医生的年龄也由70岁上调至75岁。

声明中还指出，政府的道路安全机关应该进行信息宣传，以确保即使在年龄下限上调之后，老年人仍能从70岁起就考虑自己是否还适合驾车。

继去年9月议会通过一项动议后，此次做出了相应的法律修改。政府对这一修改表示支持，因为正如交通部长多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)在议会上所言，现在的老年人健康状况远远好于上世纪70年代引入强制性体检时的情况。

而反对者则警告说，交通事故风险可能会增加。

SDA-ATS/ilj

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