德国亚马逊某配送中心库房一览 (AP)

鉴于瑞士增值税法最新变更，瑞士购物者将无法再从全球商品种类最多的在线零售商-美国亚马逊网站“海淘”商品。不过，在线销售的电子书以及各种移动应用程序类商品当属破例，仍可配送至瑞士。



亚马逊已于本周一(11月3日)公开表示：“自2018年12月26日起，在美国亚马逊(Amazon.com，英)外部链接以及其他非欧盟国家亚马逊网站上下单购物的消费者，将无法在瑞士关税同盟区域内的任何一个配送地址如愿收到发自上述购物网站的非数字产品的商品。”



据这家电子商务巨擎介绍，希望一如既往地在亚马逊下单海淘、且收货地址在瑞士境内的消费者，可转而使用下列欧盟国家亚马逊网站：德国(Amazon.de)外部链接、法国(Amazon.fr)外部链接、意大利(Amazon.it)外部链接、西班牙(Amazon.es)外部链接或者英国亚马逊(Amazon.co.uk)外部链接。



+2019年起，瑞士“海淘”要全面征税了



经修订的新版瑞士增值税法，将外国与瑞士本国注册的邮购公司等同对待。这意味着自2019年1月起，无论其所在地，所有邮购公司均需依照瑞士法律规定缴纳相应的增值税。倘若一家外国邮购公司通过寄售小型商品获取的全年营业额超过10万瑞郎(折合人民币约为69万元)，那么其配送包裹将被视为瑞士境内递送货物。这些网购商品将不再享有豁免限额，待送包裹必须悉数登记并依照商品种类承担相应的增值税：绝大多数商品的瑞士增值税税率为7.7%，而书籍等少类特定商品的增值税税率则定为2.5%。



亚马逊也“友情提示”瑞士消费者：鉴于它无法将客户尚未使用的美国亚马逊礼品卡中所存余额转到欧盟国家亚马逊网站，因此建议客户尽量在2018年12月26日之前在美国亚马逊网站上消费完。



网购 亲，2019年起，瑞士“海淘”要全面征税了 瑞士联邦委员会现已落槌决定自2019年起，跨境网购零售进口商品需按瑞士标准缴纳增值税(VAT)。 ... 此内容发布于2018年8月16日 上午11:16 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) VAT on online purchases from abroad from 2019

瑞士资讯swissinfo.ch/Tages-Anzeiger/sb

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