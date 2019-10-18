此内容发布于2019年10月18日 下午1:00

报道称，幼小猎犬被用于残酷的动物实验，然后在一家瑞士制药公司的德国实验室里死去。(来自瑞士德语广播电视台SRF的视频截图) (SRF-SWI)

瑞士德语广播电视台报道，在经过瑞士生物制药公司Inthera Bioscience的动物实验后，狗被关在位于德国的实验室中，痛苦地死去。

报道称，这些狗是年幼的小猎犬，在瑞士生物技术公司实验过程中，它们接受了大剂量的实验药物，然后孤苦伶仃地死于痛苦中。

该报道还发布了动物保护组织索科·蒂尔斯丘兹(Soko Tierschutz)员工拍摄的惊人照片。据报道，这名员工在德国汉堡市LPT(英)外部链接动物测试实验室担任护工，记录了几个月的工作场景。

图片显示工作人员将软管插入狗的胃中，并输注实验药物，以确定发生严重不良反应(包括死亡)的临界剂量。狗在死亡前遭受了不必要的痛苦，最终死于痛苦之中。

瑞士德语广播电视台指出，实验室违反了国际动物福利法规，瑞士不允许进行此类实验操作。

它引用了索科员工弗里德里希·穆尔恩(Friedrich Mülln)的话：“这样的实验更容易在德国获准进行”。 他还指出：“在德国，这样的动物实验成本更低，授权也更简单。”

在请求其回应时，瑞士公司Inthera Bioscience表示，政府当局已经批准了所有动物实验，但该公司将暂停与实验服务提供商LPT的进一步合作，直到“对情况有清晰的了解”为止。

LPT拒绝回答具体问题，但表示这样的实验是在法律允许范围内的，并且外界从未对动物的待遇提出质疑。瑞士德语广播电视台表示，主管当局已根据这些调查结果对服务提供商的做法开展调查。



SRF/jc

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