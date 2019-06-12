一輛無人駕駛公車在日內瓦Meyrin鎮2.1公里的路段上按照巡迴路線行駛。 (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

蘇黎世聯邦理工學院所進行一項由瑞士聯邦道路局提供經費資助的研究顯示，在瑞士推行自動駕駛出租車以及私人所有的無人駕駛車輛，倘若不對其進行恰當的監管督導，可能會導致城市交通擁擠現象愈演愈烈。



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這項借助模型來模擬蘇黎世市區道路交通將會如何應對今後20年內自動駕駛出租車和無人駕駛私家車相繼推廣上路的研究，最終所得出的結論(英、德)外部链接顯然出乎意料。



蘇黎世聯邦理工學院此次研究所得出的判斷，與此前關於無人駕駛汽車的諸多假定完全背道而馳。



2014年，新加坡的一項研究推斷，隨著無人駕駛計程車的推廣和日漸普及，目前馳騁在道路上三分之一的機動車輛，就足以滿足人們移動出行的需求。而美國德克薩斯州首府奧斯汀出爐的一項類似研究預測，自動駕駛出租車可使現有道路機動車輛總量最大幅度縮水九成。



然而蘇黎世聯邦理工學院的研究團隊得出的結論是，只有在無人駕駛汽車悉數預留用於公共交通工具和計程車-而非私家車的前提下，才能期待實現單輛自動駕駛車輛行駛公里數有所下降。



而一旦無人駕駛車輛僅作公共交通工具和計程車之用，那麼其影響力或許會相當可觀。在研究團隊經模擬得出的結論中，城市電動個人交通工具所佔比例，將由目前的44%驟降至29%；與此同時，包括無人駕駛火車、公交和出租車在內的自動化交通工具所佔份額，則會提升至60%以上。



+了解關於錫永市(Sion)無人駕駛公交車詳情(英)外部链接



據此，研究人員敦促瑞士政府合適當調整無人駕駛汽車推廣方略。







Keystone-SDA/sb

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