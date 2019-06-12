一辆无人驾驶公交车在日内瓦Meyrin镇2.1公里的路段上按照巡回路线行驶。 (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

苏黎世联邦理工学院所进行一项由瑞士联邦道路局提供经费资助的研究显示，在瑞士推行自动驾驶出租车以及私人所有的无人驾驶车辆，倘若不对其进行恰当的监管督导，可能会导致城市交通拥堵现象愈演愈烈。



这项借助模型来模拟出现有苏黎世市区道路交通将会如何应对今后20年内自动驾驶出租车和无人驾驶私家车相继推广上路的研究，最终所得出的结论(英、德)外部链接显然出乎意料。



苏黎世联邦理工学院此次研究所得出的判断，与此前关于无人驾驶汽车的诸多假定无异于背道而驰。

2014年，新加坡的一项研究推断，随着无人驾驶出租车的推广和日渐普及，目前驰骋在道路上三分之一的机动车辆，就足以满足人们移动出行的需求。而美国德克萨斯州首府奥斯汀出炉的一项类似研究预测，自动驾驶出租车可使现有道路机动车辆总量最大幅度缩水九成。



然而苏黎世联邦理工学院的研究团队得出的结论是，只有在无人驾驶汽车悉数预留用于公共交通工具和出租车-而非私家车的前提下，才能期待实现单辆自动驾驶车辆行驶公里数有所下降。



而一旦无人驾驶车辆仅作公共交通工具和出租车只用，那么其影响力或许会相当可观。在研究团队经模拟得出的结论中，城市电动个人交通工具所占比例，将由目前的44%骤降至29%；与此同时，包括无人驾驶火车、公交和出租车在内的自动化交通工具所占份额，则会提升至60%以上。



+了解关于锡永市(Sion)无人驾驶公交车详情(英)外部链接



据此，研究人员敦促瑞士政府合适当调整无人驾驶汽车推广方略。







Keystone-SDA/sb

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