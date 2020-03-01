提契诺州门德里西奥的一名急救车司机正在清理车厢。 (Keystone / Elia Bianchi)

新型冠状病毒终于敲响了瑞士的大门，随着染病人数增多(截至截稿日期，15例，治愈1例)，瑞士不再淡定。为了遏制Covid-19的蔓延速度，必须要追踪传播链，所有与感染者有过密切接触的人都必须受到追踪，为此卫生部门成立了一个专家“侦探组”。

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瑞士新冠病毒确诊病例 (1) 瑞士新冠病毒确诊病例 瑞士新冠病毒确诊病例

2月26日，最先出现新型冠状病毒感染者的瑞士意大利语区提契诺州第一时间采取了一系列措施：取消冰球赛、狂欢节、学校的国外旅游。现在深受喜爱的恩嘎丁传统千人滑雪马拉松也不再举行了。



当政府官员集中精力遏制病毒扩散的时候，卫生专家们也默默在幕后行动起来，他们所作的工作同样重要，虽然在媒体上对他们报道得不多。

专业术语称他们为“接触者追踪员”(Contact Tracer)，是一些负责追踪感染链的专家。他们的工作是确定一个感染上新型冠状病毒的人是否已经传染他人，联邦卫生局传染病办公室负责人Daniel Koch在接受瑞士电视台SRF采访时说。

联邦加强对冠状病毒的防御机制 视频：联邦加强对冠状病毒的防御机制 SRF Tagesschau vom 26.2.2020: Bund rüstet Abwehrdispositiv auf 瑞士电视台SRF，2020年2月26日的日间新闻，联邦加强对冠状病毒的防御机制

隔离



一个感染了新型冠状病毒的人首先被要求，陈列出现第一症状时接触过的所有人名单。



尤其是与感染者接触过15分钟以上、接触距离在2米以内或者生活在同一屋檐下的人，会受到严密注意，苏黎世大学流行病研究所的医生Thomas Hasler说，因为他们被传染的风险最大。



接触者名单的长短取决于染病者的生活习惯和活跃性，比如一个法国染病者，他的接触人名单达到了将近60人。



这些人一旦被找到，马上会接到电话，并被告知情况。那些接触紧密的人，必须留在家中，如果出现症状，马上要上报。隔离期为14天，Brian Martin医生表示，所有与病人近距离接触过的人，都被视作疑似病人自行隔离。

而集体隔离则是另一种情况，比如与一位确诊患者同航班或者同辆公交车的人，将会由民防机构统一安排隔离。



被感染可能性较小的人可以离开隔离点，但必须随时测量体温，在身体发生变化时及时上报。



“这种方法的难点在于，并不是每一个与确诊患者接触过的人都能被找出来，比如当这位感染者搭乘过公交车，或者参加过大型活动等，”Hasler继续说。



培训新侦探



“接触者追踪”在各州的医疗服务中不算新鲜事物，比如如果一个人得了麻疹，也会进行接触者追踪。



瑞士的流行病检疫程序按世卫组织标准进行，国际上，这一标准也用于其他大流行病，如2002-2003年的非典和2014年的埃博拉。



2月中旬，根据《新苏黎世报》的报道，共有7名“接触追踪员”在苏黎世上位。为了阻止Covid-19病毒在瑞士蔓延，现在瑞士卫生部门还在加紧培训更多的追踪员，其中包括苏黎世大学的感染病专家和肺病联盟大学中心的旅行医学专家。



但如果感染人数过多，传染范围像流感一样广泛，那么接触追踪将不再有任何意义，也不再可能找到潜在感染人群。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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