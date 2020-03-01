提契诺州门德里西奥的一名急救车司机正在清理车厢。 (Keystone / Elia Bianchi)

新型冠狀病毒終於敲響了瑞士的大門，隨著染病人數增多(截至截稿日期，15例，治愈1例)，瑞士不再淡定。為了遏制Covid-19的蔓延速度，必須要追踪傳播鏈，所有與感染者有過密切接觸的人都必須受到追踪，為此衛生部門成立了一個專家“偵探組”。

阅读本文简体字版本请 点击这里

信息框结尾

瑞士新冠病毒确诊病例 (1) 瑞士新冠病毒确诊病例 瑞士新冠病毒确诊病例

2月26日，最先出現新型冠狀病毒感染者的瑞士意大利語區提契諾州第一時間採取了一系列措施：取消冰球賽、狂歡節、學校的國外旅遊。深受喜愛的恩嘎丁傳統千人滑雪馬拉松也不再舉行了。

當政府官員集中精力遏制病毒擴散的時候，衛生專家們也默默在幕後行動起來，他們所作的工作同樣重要，雖然在媒體上對他們報導得不多。

專業術語稱他們為“接觸者追踪員”(Contact Tracer)，是一些負責追踪感染鏈的專家。他們的工作是確定一個感染上新型冠狀病毒的人是否已經傳染他人，聯邦衛生局傳染病辦公室負責人Daniel Koch在接受瑞士電視台SRF採訪時說。

联邦加强对冠状病毒的防御机制 视频：联邦加强对冠状病毒的防御机制 SRF Tagesschau vom 26.2.2020: Bund rüstet Abwehrdispositiv auf 瑞士电视台SRF，2020年2月26日的日间新闻，联邦加强对冠状病毒的防御机制

隔離

一個感染了新型冠狀病毒的人首先被要求，陳列出現第一症狀時接觸過的所有人名單。

尤其是與感染者接觸過15分鐘以上、接觸距離在2米以內或者生活在同一屋簷下的人，會受到嚴密注意，蘇黎世大學流行病研究所的醫生Thomas Hasler說，因為他們被傳染的風險最大。

接觸者名單的長短取決於染病者的生活習慣和活躍性，比如一個法國染病者，他的接觸人名單達到了將近60人。

這些人一旦被找到，馬上會接到電話，並被告知情況。那些接觸緊密的人，必須留在家中，如果出現症狀，馬上要上報。隔離期為14天。Brian Martin醫生表示，所有與病人近距離接觸過的人，都被視作疑似病人自行隔離。

而集體隔離則是另一種情況，比如與一位確診患者同航班或者同輛公交車的人，將會由民防機構統一安排隔離。

被感染可能性較小的人可以離開隔離點，但必須隨時測量體溫，在身體發生變化時及時上報。

“這種方法的難點在於，並不是每一個與確診患者接觸過的人都能被找出來，比如當這位感染者搭乘過公交車，或者參加過大型活動等，”Hasler繼續說。

培訓新偵探

“接觸者追踪”在各州的醫療服務中不算新鮮事物，比如如果一個人得了麻疹，也會進行接觸者追踪。

瑞士的流行病檢疫程序按世衛組織標准進行，國際上，這一標準也用於其他大流行病，如2002-2003年的非典和2014年的埃博拉。

2月中旬，根據《新蘇黎世報》的報導，共有7名“接觸追踪員”在蘇黎世上位。為了阻止Covid-19病毒在瑞士蔓延，現在瑞士衛生部門還在加緊培訓更多的追踪員，其中包括蘇黎世大學的感染病專家和肺病聯盟大學中心的旅行醫學專家。

但如果感染人數過多，傳染範圍像流感一樣廣泛，那麼接觸追踪將不再有任何意義，也不再可能找到潛在感染人群。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram