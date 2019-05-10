鉴于对同中国合作的重新定位，瑞士外交部决定终止对一项中国高级官员赴瑞培训项目的资助。这是教育层面人权对话的偃旗息鼓吗？

(Keystone / Adrian Bradshaw)

2014年中国反腐战役如火如荼，公费出国是整治重点之一。就在官员出境培训项目一批批下马的当口，瑞士洛桑大学却成功承接了一份由中瑞政府共同出资、预算1500万瑞郎的“大合同”。5年间，450名中国高级官员相继来到洛桑，接受关于“可持续发展”、“人权”、“反腐败”主题的跨学科培训。



瑞士是中国官员境外培训“最后的堡垒”，瑞士《时报》(Le Temps，法)外部链接曾经如此比喻。但这座仅存的“堡垒”也即将“陷落”：尽管中方希望继续合作，瑞士外交部发展合作署表示不再向该项目注资-这意味着，课程将于2020年被划上句号。

“这是中瑞关系的一声惊雷，” 洛桑《24小时报》(24 Heures，法)外部链接形容道。



谈人权，不谈中国



“我们的课程是同中国高级行政官员和中共党员建立对话的独一无二的机会，无论是关于人权、环境污染及保护、工人权利、可持续经济， 还是关于腐败问题，” 洛桑大学继续教育负责人，企业伦理学教授潘澜拓(Guido Palazzo)日前接受瑞士《每日导报》(Tages Anzeiger，德)外部链接采访时表示对项目的终止倍感遗憾。



潘教授亲自为中国官员学生们讲授《反腐败》专题课、除此以外，培训课题还包括《工厂里的人权-企业的社会职责》、《可持续发展目标》、《瑞士如何进行政治决议》等。 除了课堂教学，代表团也参观企业、访问行政机构。“但我们不会去最高级的饭店用餐，”瑞方负责人Isabelle Chappuis在项目启动时曾对瑞媒表示。



除了课程设置涉及诸多“敏感”主题之外，学员级别之高也是洛桑大学此项培训计划的与众不同之处。副省长、市长、军队干部…… “也许未来的中国主席就在我们的学生之列，” Chappuis在同一采访中说道。



既然级别如此之高，代表团成员需要回避瑞士媒体也是意料之中的事。不过私下里、课堂上，学员们对很多话题并非讳莫如深。“学员们愿意就敏感问题发言。当然我们还是要注意不对他们的国家品头论足。我们通常以其他国家为例来阐述，并留给学员自己下结论的空间，” 潘澜拓向瑞士资讯swissinfo.ch透露，“近几年，我们在合作中也感受到一些变化。比如，中方关于‘我们能带中国培训团访问哪些地点’的规定越来越严格。”



不存在政治原因



中瑞可持续发展管理培训计划

发展合作署25年前开始资助“中瑞可持续发展管理培训计划”(Sino-Swiss Management Training Program for Sustainable Development）。洛桑大学的培训项目是该计划的最后一部分。

自2014年课程开始至今，洛桑大学已经接待了450名中国学生。由中国组织部指派的学员年龄平均40-50岁，为仕途上升期的官员。每期学员代表团由20-25人组成，在洛桑接受为期3周的人力资源管理课程，可持续发展是培训着重主题。

该项目第一至第四阶段的培训课程由日内瓦及圣加仑大学承接。 信息框结尾

最终，培训项目还是走到了尾声。不是中方提出终止，而是瑞方决定不再继续资助。这一决定是否出于某些政治考量？



“我们定期重新评估合作项目-(终止对此培训项目的资助) 这里没有任何不寻常之处，” 瑞士外交部发展合作署发言人Noémie Charton向瑞士资讯swissinfo.ch解释道。



25年来，发展合作署一直在资助“中瑞可持续发展管理培训计划”，洛桑大学承办的培训是该计划的最后部分，最初计划在2014-2017年期间接收600名中国培训官员。

瑞士外交部和中国政府各提供770万瑞郎资金(用于课程、食宿、差旅等各项支出)支持该阶段培训。由于预算盈余，课程延续至2020年。“鉴于我们将同中国的合作重新定位于‘侧重发展政策对话’，发展合作署去年决定在项目第五阶段完成后便终止对其资助，”Charton具体道。



“我认为，这纯粹是一个预算层面的决定，” 潘澜拓教授同样回应说，“未来，我们会尝试与其他合作伙伴继续将该计划开展下去。但这并非易事，因为对于我们的中国搭档来说，瑞士政府的参与至关重要。”



(Jessica Davis Plüss 提供信息支持), 瑞士资讯swissinfo.ch

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