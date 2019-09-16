



(© Keystone / Gian Ehrenzeller)

磨枪装弹、逐鹿射鸟、野味珍馐……眼下正值瑞士的狩猎季。在充满肃杀气息的萧瑟秋风中捕猎野鹿，是格劳宾登州等多山州郡不容错过的年度亮点。不过，对那些有意小试牛刀的外国人来说，捕猎之前先得“大出血”：他们需缴纳的狩猎许可证费用，几乎达到了瑞士本地猎户的20倍。



瑞士一年一度的狩猎高峰季通常集中在9月，持续21天之久，而猎物往往是野鹿和羚羊。为申请狩猎许可证，本州猎人需缴纳760瑞郎(约合人民币5425元)，其他州的捕猎者要支付2813瑞郎(约合人民币2万元)，而舟车劳顿特意从瑞士境外赶来打猎的人，则要面临高达14629瑞郎(约合人民币10.44万元)的高额收费。



格劳宾登州的狩猎巡查员Adrian Arquint表示：“我们并不想鼓励(跨国)‘捕猎旅游’行为。我们希望猎物储备能够成为当地人的野生动物储备，因为当地人不仅为野生动物的繁衍生息做了大量的工作，而且他们也熟知本地生态环境和动物。”



格劳宾登州秉持的官方立场是，从生态环境的角度来看，捕猎活动确有必要，比方说，当地野鹿的数量每年都有所增长，如果明令禁止狩猎，那么逐年壮大的鹿群势必会造成环境破坏。尽管如此，动物福利倡导者们认为此举有欠人道，希望能够废除狩猎。

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