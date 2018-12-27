越来越多的瑞士人手持两本护照

瑞士越来越多的人拥有双国籍。 (Keystone)

曾经，在瑞士拥有双国籍的人还属罕见，然而现在瑞士的双国籍人士已经非常普遍。生活在国外的瑞士侨民中四分之三拥有一本他国护照。瑞士国内的公民13%拥有第二国籍。尽管双国籍已经不再是另类，但是在政治上双国籍还是会受到争议。



移民婚姻和异国婚姻令双国籍人士剧增，现在瑞士国内外公民中，每四位中就有一位至少还拥有另外一个国籍，相当于25%。



“然而实际的数字可能还要更高，因为这一统计目前只在15岁以上的瑞士公民中进行，”调查者这样补充。



(swissinfo)

国外侨民普遍拥有双国籍



从调查的统计数字中可以看出，在调查初期的1926年，几乎所有20万登记在册的瑞士侨民都表明自己只有瑞士国籍，而到了2016年，在瑞士77.5万注册登记的海外侨民中57万，也就是75%，表示至少还拥有一个其他国籍。



而在瑞士境内，这一趋势虽然并不如此显著，但增长也非常明显，双国籍人数在增长，对于调查人员来说：“趋势还会继续，以后瑞士国内的‘单一国籍’瑞士人将成为少数。”



机会和挑战



拥有双重国籍的人一方面会赢得更多融入机会，但另一方面，也带来一定挑战，因为加入其他国家国籍同时保留原本国籍的人，对于祖国和居住国都显示出他们的双重归属特质。



这一点在瑞士国家足球队，瑞士和阿尔巴尼亚双国籍运动员身上体现得淋漓尽致，在世界杯比赛过程中，当瑞士队对峙塞尔维亚进球后，三名瑞士运动员打出了阿尔巴尼亚国徽标志双头鹰的手势，因这一举动，这三名运动员受到了罚款惩罚。



体现在瑞士一位联邦委员身上的双国籍问题则比较“好理解”，当伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在当选联邦委员之后，他主动放弃了自己双国籍中的意大利国籍。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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