在瑞士，卖淫是个受到管制的行业，但贩卖和强迫他人卖淫及大多数形式的拉皮条都是非法的。 (Keystone)

某法庭裁定一名尼日利亚妇女犯有贩卖多名尼日利亚女性和利用朱朱(Juju)巫术恐吓的方式胁迫她们卖淫等多项罪行，并对此人判处三年监禁并将其从瑞士驱逐出境。

12月6日洛桑的惩教法庭裁定，这名36岁的尼日利亚妇女犯有贩卖人口、洗钱与违反瑞士外国人法等罪行。她被判处三年的监禁，并应缴付1800瑞郎(约合12477元人民币)的罚款。法庭还裁定，她服刑期满后应被驱逐出境，自驱逐之日起八年内不得重返瑞士。



这名妇女本人也是妓女，使用“Christina”这个名字接客。她在自家兄弟的帮助下从尼日利亚同一个村庄里招徕了四名年届16-18岁的少女，并向这些女孩保证有机会在国外念书和做保洁工作。

然而在这些少女动身前往欧洲前，她们均遭绑架，被关在她兄弟的家里，在那里她们被迫参与一种恐吓性的“朱朱”仪式。在这种巫术仪式中，施术者对面朝北方的几名尼日利亚女孩施以咒语，目的是要恐吓她们偿付债务。



+黑色巫术、非洲妓女和瑞士“牢笼”

这名被告自2012年起就在伯尔尼与比尔(Biel)之间卖淫，而且她属于非法滞留瑞士。她出钱让尼日利亚的中间人把这些女孩从尼日利亚送到米兰。

这四名少女同其他150人一起乘坐小船横渡地中海。Christina再于2016年乘火车把她们从米兰接到洛桑。这几名少女被迫卖淫，并上交卖淫所得，以清偿从尼日利亚到瑞士的旅费。

其中一名受害者在法庭上作证，称Christina要求她偿还3.5万瑞郎(约合22.2万元人民币)，还恐吓她说，若是她逃跑或找警察，就会动用对她不利的“朱朱”巫术。

“她和她兄弟告诉我，如果我不按他们说的去做，他们就会用朱朱杀了我，”这名现年20岁的尼日利亚受害者于12月4日在法庭上透露。

被告否认了所有指控。她称寄回尼日利亚用来为兄弟盖房的数千瑞郎，都是自己卖淫的收入。

在瑞士，卖淫是一项受管制的行业(英)外部链接，但贩卖和强迫他人卖淫及大多数形式的拉皮条都是非法的。而非法性交易案件在瑞士极少被诉诸法庭。



Keystone SDA/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting