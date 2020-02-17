在瑞士有些人寧可勒緊褲腰帶也羞於領取社會救濟金。 (Christof Schuerpf)

阿爾高州在最近的一次州層面的全民投票中，以三分之二的絕大多數贊成票通過了一項決議：10年之內未領過社會救濟金的人才有資格加入瑞士國籍，以此該州外國人入籍的門檻又提高了一節。

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瑞士社會救濟機構SKOS媒體發言人Ingrid Hess (© Béatrice Devènes)

在瑞士有人出於羞恥心而不願領取社會救濟金，他們寧可勒緊褲腰帶也不願被打上恥辱標籤。阿爾高州的這次投票，正如伯恩州2012年的一次投票一樣，將領取救濟的人釘在了恥辱柱上。

那麼這樣的投票結果為社會救濟金機構的日常工作帶來了什麼樣的影響？瑞士資訊swissinfo.ch採訪了瑞士社會救濟機構SKOS(Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe外部链接)媒體發言人Ingrid Hess。



swissinfo.ch：您怎麼看阿爾高州的這個投票結果？



Ingrid Hess：我當然很失望，這又一次證明人們對於社會救濟和以此為生的人有著怎樣的不良印象。



swissinfo.ch：這樣的投票結果，可不可以理解為：靠社會救濟生活的人沒有資格加入瑞士國籍？



I.H.：可以。實際情況也是：瑞士的入籍標準很高。



swissinfo.ch：您能理解阿爾高人的這一投票結果嗎？是什麼原因造成的這個結果？



I.H.：很多人在報紙上看到那些關於濫用社會救濟金的個案，留下了壞印象。所以大多數人不想讓這樣的人輕易加入瑞士國籍也是可以理解的。

瑞士貧窮 在瑞士窮人養不起孩子 在瑞士生活有困難的人，可以領取社會救濟金，而在這些靠補助度日的人中，單身母親的人數很多。瑞士資訊swissinfo.ch採訪了一位這樣的母親，儘管她有一份兼職工作，也有孩子父親的贍養費，但是依然要靠社會救濟生活。 阅读本文简体字版本请 点击这里 ... 作者： Sibilla Bondolfi

而真實情況卻不同，許多人在生活中遇到困難，需要幫助，將近一半的人會在一年後度過難關，擺脫社會救濟，另外一些人可能因為收入過低無法養活全家，會在一段時期內依賴於一定的補助。



swissinfo.ch：您也聽說過因為羞恥心而放棄求助社會救濟的情況？



I.H.：這種情況越來越多。而遲疑的時間越長，越存在這樣的危險：不再容易脫離困境，重新開始。



從我們的角度看，還有一種隱患就是貧困家庭中的青少年很難從貧困中解脫，直接影響到下一代人成功融入社會。



swissinfo.ch：那麼這個投票結果對您的工作有什麼影響嗎？



I.H.：我們必須更加強調社會救濟的功能，繼續努力改變人們對社會救濟對象的不良印象，讓人們不要以偏概全。每個人都有可能陷入困境，應該得到救助，社會救助是瑞士保障繁榮和社會穩定的一個成功因素。

入籍門檻提高

瑞士阿爾高州在最近一次全民投票中，以65%的讚同票通過一項決定：只有十年中未領取過救濟金的外國人才能加入瑞士籍。

聯邦的規定是申請入籍者，必須在三年內未曾領取過社會救濟金。

以此阿爾高州的入籍門檻明顯高於瑞士大多數其他州，2012年伯恩州也投票通過了“10年”未曾領取社會救濟的入籍條件。

阿爾高州還有另一個附加入籍“關卡”：申請入籍者必須通過一個入籍考試。 信息框结尾



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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