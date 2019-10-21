此内容发布于2019年10月21日 上午9:30

2018年，瑞士90%的员工(总计400万人)需要工作通勤。 (swissinfo.ch)

瑞士的火车票购买量显示，长途通勤很可能成为新常态。瑞士直达交通收费协会(Direct Transport Tariff Association)宣布，持有全国交通通票的瑞士人首次超过50万。

全瑞士通行卡(GA卡 General Abonnement 多语)外部链接的第500'000位持卡人于上周免费获赠一等座车票一张，作为“对忠实客户的回馈”，每张GA卡价格为一等座6'300瑞郎/年(约合人民币44'000元)和二等座3'860瑞郎/年。

持有GA卡的旅客可以在160多家运输公司搭建的路线网中自由出行。旅客可在瑞士联邦铁路和大多数其他铁路上自由选择火车出行，或是无限制搭乘轮船、公共汽车和电车。许多山区铁路还有票价折扣。

根据该协会的数据，在过去的二十年中，GA卡持卡人的数量增加了20倍，平均每年新增10'000个新用户。在瑞士居住的每17个人中就有一人持有GA卡。

+ 瑞士公共交通的批判声

瑞士拥有世界上最密集的铁路网络之一，瑞士人对其准时的公共交通系统感到自豪。常常会看到一个人住在一个城市，却在另一个城市工作。

火车出行成本在上升，引发众多乘客的不满。过去30年里，GA卡的价格翻了一番。





The price of a general pass has nearly doubled in 30 years 图表：过去30年里，普通车票的价格几乎翻了一番

Keystone-SDA/ds

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