瑞士联邦铁路公司每日客运量高达125万人次。 (© Keystone / Jean-christophe Bott)

就准点和安全保障而言，瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways)无疑在欧洲境内堪称首屈一指，表现无出其右。然而满屏的赞誉声中，也不乏指责瑞士火车正日渐堕落、服务质量下降的质疑声。果真如此吗？



欧洲铁路性能指数(European Railway Performance Index，英)外部链接显示，瑞士铁路系统无论是在客运量、准点率、行驶公里数，还是事故次数方面，都是欧洲表现最佳。尽管如此，诸多光鲜的数据的背后，却潜藏着乘客和联邦铁路公司旗下员工日益蔓延的不满情绪。



价格

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不断延展的瑞士铁路网，势必要付出相应的代价：而这些代价被转嫁给了乘客。搭乘火车从伯尔尼驶向苏黎世，短短不到一个小时的车程，总行程约为100公里，目前的票价却高达51瑞郎-与1990年的票价相比上涨了逾20瑞郎。



瑞士公共交通年卡(GA)，也同样面临票价上涨的考验。年卡持卡者，可在瑞士境内全年免费乘坐瑞士联邦铁路运营线路、绝大多数私营铁路线路、邮政公交、市内公交、以及水上交通设施。回溯过往30年，年卡的价格整整翻了一番。

准点

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在瑞士，逾90%搭乘火车出行的乘客都能正点抵达各自前往的目的地。不过，在您浏览瑞士联邦铁路公司公布的统计数据时，应审慎对待：因为该公司并非依据准点或晚点到站的列车数量，而是基于准点抵达目的地的乘客百分比来进行统计衡量的。



另一组统计数据则得出了迥异的结论：在多条铁路线路上，超过20%的列车晚点时长会多于3分钟。幸而迫于政治压力，瑞士联邦铁路公司正筹备推出一套应对火车延误抵达的新的赔偿机制。



安全与事故

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抛开延误不谈，乘客对于瑞士铁路网的安全性甚为满意。虽说多年以来列车脱轨次数既无增长、也无下滑，但自2012年迄今，相撞事故已大幅减少。



然而，近期一桩某列火车的列车长因被卡在车门处不幸致死的意外事故(英)外部链接，让瑞士列车安全性再次暴露下媒体的聚光灯下。

swissinfo.ch

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