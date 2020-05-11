此内容发布于2020年5月11日 下午1:30

瑞士人每年人均食用消耗50公斤左右的肉类，而经合组织成员国平均肉类年度人均消耗多达70公斤。 (Keystone / Melanie Duchene)

为了强调人类对地球自然资源的消耗已经达到了何等惊人的速度，环保活动者对世界各国具体何时会耗尽本年度的可再生自然资源“配额”作出了预测。对瑞士来说，5月8日便已将今年的可再生资源消耗殆尽，剩下的日子里将源源不断地收到地球发来的“欠费通知单”，而瑞士的消耗速度再度远超全球平均水平。



由于使用的是全球各国汇总数据，因此，“地球生态资源超载日”只是个估算值，而非每年一度确切的日期。据研究机构全球足迹网络(Global Footprint Network，英)外部链接计算，今年“地球超载日”的时间点将落在7月底或8月初，这也意味着，今夏之后，人类本年度只能靠透支生态资源生活。而回溯上个世纪70年代，彼时的“地球超载日”是11月或12月。



“由于消费水平相对较高，瑞士就此成为人均生态足迹(又称为“人均环境足迹”，是人类对地球生态系统需求的一种衡量指标)非常高的国家之一，”瑞士联邦环境局(Swiss Federal Office for the Environment)副局长Karine Siegwart在近期发布的研究报告(英)外部链接中写道。



在瑞士，逾半数通勤族不愿搭乘公共交通工具、骑自行车或步行，而是选择开车上下班。瑞士居民平均每年乘坐飞机出行所累计的人均飞行里程高达约9000公里，与20年前相比翻了一番。



在室内，瑞士与其他欧洲国家相比会消耗更多的燃油；此外，由于瑞士的建筑物隔热性能较差，因此就建房屋热损失而言，瑞士建筑物散发到外界周遭环境的热量高于欧洲平均水平。不仅如此，瑞士居民人均制造和丢弃的垃圾量，也多于绝大多数欧洲居民。

“很多瑞士人给我们留下的印象是，他们特别崇尚环保，”世界自然基金会瑞士分会(WWF Switzerland，多语)外部链接的总干事托马斯·韦拉科特(Thomas Vellacott)点评道：“遗憾的是，事实情况正好相反。”



他郑重警示，对瑞士而言，将会为此付出昂贵的代价。“无论是从目前还是从更长远的角度来看，这会(给瑞士)造成更大的财政、社会以及生态成本，而这些附加的成本最终势必会转嫁到民众身上，由公众来承担。”

在美国之后、中国之前



根据“全球足迹网络”预测，瑞士在各国自己的“年度可再生自然资源配额超载日”时间排序表上位居第41位。卡塔尔位居首位，这意味着，今年的2月11日，它已因过度使用生态资源，最先超额用尽本年度天然资源。卢森堡(2月16日)和阿联酋(3月7日)紧随其后，分居第二和第三位。



早于瑞士收到地球“生态资源欠费通知单”的，还有美国(3月14日)、加拿大(3月18日)、奥地利(4月8日)、新加坡(4月11日)、俄罗斯(4月25日)和德国(5月3日)。

Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

不过，其他主要发达国家和发展中国家耗尽本年度资源的日期，均晚于瑞士，其中包括日本(5月12日)、法国和意大利(5月14日)、英国(5月16日)、葡萄牙(5月25日)、西班牙(5月27日)和中国(6月13日)。



放眼全球，今年最晚开始“自然资源透支生活”的，当属古巴(12月1日)、摩洛哥(12月16日)和吉尔吉斯斯坦(12月26日)。

新冠病毒影响尚不明确



2018年和2019年，瑞士本国的“地球超载日"均为5月7日。而再往前追溯，则分别为2017年4月27日，2016年3月22日以及2015年4月13日。”有时候，瑞士‘地球生态资源超载日’要么会早几天、要么会晚几天。今年之所以会是5月8日，原因在于今年是闰年，“世界自然基金会瑞士分会新闻发言人Corina Gyssler解释道。



她同时指出，数据资料的改进，再加上计算方式的更新，也会导致”地球生态资源超载日“在日期估算上出现波动。



此次全球各国”地球超载日“预测报告的撰写者称，各国今年估算出的具体日期，是基于去年所采集汇总的可再生自然资源消耗速度相关数据所得出的，因此，未把今年第一季度暴发的新冠病毒疫情纳入考量范畴之内。



”目前下判断称疫情重大变化对各国生态资源消耗影响有限，还为时尚早，“”全球足迹网络“在其官方网站上如是说。



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram