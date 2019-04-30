新法自2011年生效以来，瑞士出售四氢大麻酚含量低于1%的大麻已经合法化。

(Keystone / Paul Zinken)

大麻在瑞士不是禁物，瑞士人的大麻消费在增高。根据苏黎世和巴塞尔大学一份科研报告，等到2045年，将近一半瑞士人将至少一次吸食过大麻，而经常吸大麻的人数也将增加。

瑞士政府正在考虑是否严格规范大麻法，这份调查结果提供了具体数字。苏黎世和巴塞尔大学的科研工作者对瑞士境内的大麻消费状况进行了预测，调查以一个非常有代表性、由56'000人参与的民意测试为基础，结果被刊登在《国际毒品政策日报》上。



2015年时，只有28%瑞士公民有过吸食大麻的经历。这份科研报告预测，2045年瑞士人中的42%将至少一次尝试过大麻，前提条件是，瑞士针对大麻种植、交易和消费的法律不变。



同时，经常吸食大麻的人数也将提高2.7%增至3.4%，“将人口发展因素考虑在内，2045年，自发吸食大麻成性的瑞士人将从现在的20.3万人上升到31.4万人，”苏黎世大学附属医院精神科的Carlos Nordt在发布调查结果时表示。



调查人员还预言，越来越多的人将从黑市上购买大麻，因为黑市上的大麻，四氢大麻酚(THC)含量较高。这样对健康的损伤也会随之增高，比如患上精神疾病的几率增高。



因为近期瑞士有关针对大麻制定新法的讨论，而进行的该项预测调查所得出的结果，为政治家们提供了具体数据。科学界认为制定新法有利于监控大麻中刺激物含量；呼吁开展更多针对大麻消费习惯的科研，以拿出相应预防措施。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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