天网恢恢，罪有攸归
瑞士恋童癖在泰国对逾80名儿童实施性侵
一名现年72岁的瑞士男子被控在过去十年间在泰国对逾80名儿童实施性虐。近日，瑞士弗里堡州格鲁耶尔法庭针对其罄竹难书的拐卖人口、与多名儿童发生性行为、并利用年幼受害者拍摄色情图片以及强迫他们卖淫的罪行，最终落槌定案，对该男子判处16年有期徒刑。与此同时，他也将强制性接受心理治疗。
这名来自瑞士卢塞恩的男子曾于1980年和1991年分别在弗里堡州和瓦莱州因性侵未成年人而被先后两次定罪。第二次案发后，他一度逃离瑞士，但最终被瓦莱州警方在泰国抓获归案。然而就在瑞士结束服刑后，他于1996年再度收拾行装定居泰国。
毫无悔意
此次审理此案的检察官透露，最终只有三名泰国受害者愿意发声，由律师出庭指控该男子对自己犯下的性侵罪行。但无一例外，这三名儿童及其家人仅要求获得4万至5万瑞郎(折合人民币介于27万至34万之间)数额不等的精神损害赔偿金。
法院表示，该男子将不得不向三名受害者支付赔偿金，但具体金额并未公布。
法院在判决席上声称，这名男子行事乖张不驯、刚愎自用，态度轻蔑，对自身罪行不以为然，并且把遭遇他暴行的受害者当作商品和性玩具，并未表现出丝毫悔过之意。
SDA-ATS/ts
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