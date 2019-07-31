瑞士高中如何幫助學生做好大學入學準備？ (© Keystone / Gaetan Bally)

學校排行榜在美國和英國很常見，但在瑞士卻找不到任何公立學校的排名。最近議會對於學校排名的反對聲也表明，此舉面臨著巨大的阻力。



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如果一名外籍人士到瑞士後想查看公立學校排行榜，那麼他必定將無果而終，因為這樣的排行榜壓根不存在。瑞士沒有給學校排名的傳統，許多教師和議員也極力反對這種做法。安德里亞·格穆爾(Andrea Gmür 德)外部链接議員提出的一項議案(多語)外部链接引發了關於學校排名的議會討論，該議員本人是前高中教師，教授英語和法語課程，議案呼籲政府發佈各個高中的學生在大學的表現和輟學數據。



中右翼基督教民主人民黨人格穆爾在接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時表示：“這些資訊實際上不是排名，而是由聯邦統計局(多語)外部链接編製並提供給各州使用的報告，目前政府不公開發布相關資訊。然而我認為每個人都有權知道這些資訊。” 她解釋說，其實大學已經知道哪些中學能培養出最適合念大學的學生。



拒絕排名

雖然國民院已經通過了該議案，但聯邦院卻出人意料地以30:10的投票否決了該議案。聯邦院科學、教育和文化委員會(多語)外部链接主席Ruedi Noser表示：“我們不希望像美國那樣有一種排名文化。”此前，該委員會仔細地研究了這一議案。

就讀學校的分配方式 地方教育主管部門按照就近原則分配瑞士小學生至相應的就讀學校。當學生成長至15/16歲，完成義務教育後，下一階段的教學方式則開始改變。由於學徒制在瑞士享有良好聲譽，大多數學生初中畢業後會選擇做學徒。只有大約20%的人繼續念高中，為考取大學做準備。這些高中有嚴格的入學標準，在一些州還需要考試。學生們在選擇高中學校時往往注重其專業優勢：例如數學、理科或語言。 信息框结尾

有人認為，諸多因素會影響學生的學業成就，例如父母的背景。學生輟學的原因也是不一而同，比如說，某些學生決定開始工作，於是決定輟學。



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格穆爾強調，她從未要求發布任何形式的學校排名，只是希望能夠更好地“為教學質量把關”。她指出，瑞士實際上參與了其他類型的排名，比如大學的國際排名，以及經合組織對全球15歲學生的PISA測試排名。



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+ PISA測試表明瑞士學生的數學能力全歐洲最強



五月份的時候國內舉辦了一次瑞士版的“PISA”測試，旨在比較各州小學生的數學和德語水平。測試結果顯示，各學校之間數學方面的差距尤為突出。格穆爾表示，人們對於這種測試和比較並未感覺不妥，而是都在討論哪裡值得改進。這也應該適用於高中學校之間的實力對比。



聯邦院科學、教育和文化委員會也徵詢了教師協會的意見，教師們仍然堅決反對學校排名。“我認為每個人都擔心他們學校的有關數據可能會不盡如人意，因此覺得最好不要發布這些數據，”格穆爾說。



無排名文化

瑞士中學教師協會(多語)外部链接也向委員會提出過反對意見。它反對的理由是，這些數據會被用來製作排行榜，而且這種排名並不總是公平的，也不能完全代表學校或學生的水平。此外，這種橫向比較其實很難做到準確，因為瑞士各州自行負責州內的教育事務，在這方面有很大的自主權。



關於瑞士為什麼沒有排名這一問題，該協會的盧修斯·哈特曼(Lucius Hartmann)在書面評論中表示：“就社會風氣而言，目前瑞士人對排名沒有國外看得那麼重，不僅僅是學校排名，其它方面的排名也是如此。”



哈特曼補充說：正因為沒有所謂的排名，瑞士才得以形成高質量的教育體系。通過地方上高度的教育自治，教師能夠非常堅定地致力教育事業。



格穆爾也認為瑞士的教育體系非常優秀。她補充說：“不能拿瑞士公立學校和美國公立學校進行簡單對比，因為在瑞士，孩子不一定要上私立學校才能出人頭地。”



“總的來說，瑞士的每所學校都很好，差異往往很小，而且即便有差異，也可以彌合；任何不完美之處都可以改進。”她說。





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