苏黎世的一名小学生埋头做数学习题。 (© Keystone / Gaetan Bally)

5月24日公布的一项研究结果显示，逾三分之一的瑞士学龄儿童未达到规定的数学学习标准。



结果显然令人大跌眼镜，因为就在最近一次经济合作与发展组织(OECD)针对世界各地15岁在校学生所举办的全球影响力最大、且参与中学生人数最多的教育评比-“国际学生能力评估项目”(PISA，英)外部链接中，瑞士莘莘学子在数学单项测试上一举摘得欧洲桂冠，成为当之无愧的欧洲“数学学霸”。





由瑞士各州教育部部长所组成的瑞士州教育局长委员会(EDK，多语)外部链接出具的报告，依据2011年例行会议上拟定的国家教育目标(多语)外部链接具体规定，对逾2万名学龄儿童的基本语言技能和数学能力进行了测验及考核。



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考核内容



该报告发现，在瑞士，62%的在校学子达到了规定的数学学习标准，不过存在很大的地区差异：巴塞尔城市半州以43%的达标率全国垫底；与之形成鲜明对比的是，弗里堡州法语区的学童数学达标率高达83%。



语言教学效果则呈现出不同的面貌。在基本语言技能单项评估上，近九成的学龄儿童达到了阅读目标，而弗里堡州法语区的在校学生再次拔得头筹。格拉鲁斯和巴塞尔城市半州学童的表现则最为逊色。



原因及反响



此次研究还提及针对学生所规定的数学学习要求或许过高的可能性。



“专家团队认为，有些数学能力和数学技能、以及相关的练习和习题，看上去非常苛刻、难度很大，”瑞士州教育局长委员会在公开声明(多语)外部链接中指出。



这或许可以解释为何瑞士学童的数学能力在欧洲各国横向比较中出类拔萃，却在瑞士本国考核测试中表现平平。瑞士州教育局长委员会补充道，该机构将会就这一问题进行进一步的审查和探讨。

Keystone-SDA/ilj

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