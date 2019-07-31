瑞士高中如何帮助学生做好大学入学准备？ (© Keystone / Gaetan Bally)

学校排行榜在美国和英国很常见，但在瑞士却找不到任何公立学校的排名。最近议会对于学校排名的反对声也表明，此举面临着巨大的阻力。

如果一名外籍人士到瑞士后想查看公立学校排行榜，那么他必定将无果而终，因为这样的排行榜压根不存在。瑞士没有给学校排名的传统，许多教师和议员也极力反对这种做法。安德里亚·格穆尔(Andrea Gmür 德)外部链接议员提出的一项议案(多语)外部链接引发了关于学校排名的议会讨论，该议员本人是前高中教师，教授英语和法语课程，议案呼吁政府发布各个高中的学生在大学的表现和辍学数据。

中右翼基督教民主人民党人格穆尔在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“这些信息实际上不是排名，而是由联邦统计局(多语)外部链接编制并提供给各州使用的报告，目前政府不公开发布相关信息。然而我认为每个人都有权知道这些信息。” 她解释说，其实大学已经知道哪些中学能培养出最适合念大学的学生。



拒绝排名

虽然国民院已经通过了该议案，但联邦院却出人意料地以30:10的投票否决了该议案。联邦院科学、教育和文化委员会(多语)外部链接主席Ruedi Noser表示：“我们不希望像美国那样有一种排名文化。”此前，该委员会仔细地研究了这一议案。

就读学校的分配方式 地方教育主管部门按照就近原则分配瑞士小学生至相应的就读学校。当学生成长至15/16岁，完成义务教育后，下一阶段的教学方式则开始分化。由于学徒制在瑞士享有良好声誉，大多数学生初中毕业后会选择做学徒。只有大约20%的人继续念高中，为考取大学做准备。这些高中有严格的入学标准，在一些州还需要考试。学生们在选择高中学校时往往注重其专业优势：例如数学、理科或语言。 信息框结尾

有人认为，诸多因素会影响学生的学业成功，例如父母的背景。学生辍学的原因也是不一而同，比如说，某些学生决定开始工作，于是决定辍学。

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格穆尔强调，她从未要求发布任何形式的学校排名，只是希望能够更好地“为教学质量把关”。她指出，瑞士实际上参与了其他类型的排名，比如大学的国际排名，以及经合组织对全球15岁学生的PISA测试排名。

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五月份的时候国内举办了一次瑞士版的“PISA”测试，旨在比较各州小学生的数学和德语水平。测试结果显示，各学校之间数学方面的差距尤为突出。格穆尔表示，人们对于这种测试和比较并未感觉不妥，而是都在讨论哪里值得改进。这也应该适用于高中学校之间的实力对比。

联邦院科学、教育和文化委员会也征询了教师协会的意见，教师们仍然坚决反对学校排名。“我认为每个人都担心他们学校的有关数据可能会不尽如人意，因此觉得最好不要发布这些数据，”格穆尔说。

无排名文化

瑞士中学教师协会(多语)外部链接也向委员会提出过反对意见。它反对的理由是，这些数据会被用来制作排行榜，而且这种排名并不总是公平的，也不能完全代表学校或学生的水平。此外，这种横向比较其实很难做到准确，因为瑞士各州自行负责州内的教育事务，在这方面有很大的自主权。

关于瑞士为什么没有排名这一问题，该协会的卢修斯·哈特曼(Lucius Hartmann)在书面评论中表示：“就社会风气而言，目前瑞士人对排名没有国外看得那么重，不仅仅是学校排名，其它方面的排名也是如此。”

哈特曼补充说：正因为没有所谓的排名，瑞士才得以形成高质量的教育体系。通过地方上高度的教育自治，教师能够非常坚定地致力教育事业。

格穆尔也认为瑞士的教育体系非常优秀。她补充说：不能拿瑞士公立学校和美国公立学校进行简单对比，因为在瑞士，孩子不一定要上私立学校才能出人头地。

“总的来说，瑞士的每所学校都很好，差异往往很小，而且即便有差异，也可以弥合；任何不完美之处都可以改进。”她说。





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