此内容发布于2018年9月17日 上午9:49 最后更新 - 2018年9月17日 -09:49

圣加仑大学伏案苦读的学子

(Keystone)

经济合作与发展组织(OECD)表示，在瑞士，弱势群体接受高等教育的可能性更高，且与其他国家享有同等教育机会的弱势族群相比拥有更好的出路。尽管如此，瑞士尚有改进的余地。



经合组织于本周二(9月11日)向瑞士资讯swissinfo.ch证实，就教育公平(即教育机会均等)而言，与世界平均水平相较，瑞士的确出类拔萃，更胜一筹-这是经合组织最新出炉的2018年度全球教育概览(英)外部链接的核心主题。



经合组织在报告(英)外部链接中称，更确切来说，瑞士学子所拥有的教育向上流动性机遇，远高于其他经合组织成员国平均数值。



譬如，盘点各国父辈未接受过高等教育的学生升入高等学府(高等教育机构)的机率，瑞士指标明显高于全球平均水平。



不过，在经合组织任职的Marie-Helene Doumet在给swissinfo.ch的回复邮件中也强调，和那些来自相对优越社会阶层的学生相比，父辈未接受过高等教育的学子“不太可能会在个人表现上更胜一筹，达到更高教育水平的可能性也微乎其微”。



瑞士仍有不少地方需要改进。在国外出生的瑞士成年人，进入大学或其他高等学府深造的几率高于经合组织成员国平均值。不过经合组织也指出，与其他国家相比，在同等学力前提下，这一群体在瑞士劳动力市场的求职难度要大于在瑞士本国出生的学位持有人。

职业培训



总体来看，和其他经合组织成员国别无二致的是，瑞士绝大多数人(45%)以高中(英，外部链接即为将来接受高等教育或进入工作场所做准备而必经的教育阶段)为个人最高学历。



尽管如此，就顺利完成本科与硕士学业目标的人数比例而言，瑞士高于平均水平；不仅如此，瑞士博士学位持有者占全国成年人口3%的比例，也足以让其他任何一个经合组织成员国相形见绌。



报告称，职业培训依然是瑞士教育体系不容小觑的重点领域，全国有65%的高中生都加入了职业培训项目。相比之下，经合组织统计的平均值仅为44%。报告还强调，瑞士现有58%的高中阶段在读生正接受学校理论课程与职场工作实践相结合的综合性职业培训项目，“并以这一比例成为所有经合组织成员国中的鳌头”。

传统，典范



瑞士的双轨制职业教育和培训体系(VET)经常被他国推举为典范，并因此屡屡受到新加坡、美国等国家的关注、“取经”及效仿。

在瑞士联邦统计局(Federal Statistical Office，多语)外部链接任职的Emanuel von Erlach在回复给瑞士资讯swissinfo.ch的采访邮件中表示，双轨制职业教育和培训体系-尤其是一半时间在职业中学学习、一半时间在企业实习工作的教育模式，在瑞士业已成为广被社会认同的优良传统，且与其他国家相比，享有颇高的社会声望。



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