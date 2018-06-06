此内容发布于2018年6月6日 上午10:39 最后更新 - 2018年6月6日 -10:39

瑞士国足主帅Vladimir Petkovic揭晓本届俄罗斯世界杯瑞士阵容：“独立来看，或许他们谁都算不上是最好的球员；然而众志成城，这是一支最完整的集结战队。”

(Keystone)

瑞士国家足球队主帅Vladimir Petkovic现已为出征2018年俄罗斯世界杯甄选出由23人组成的战队，其中在2016年欧洲杯原阵容的基础上吸纳了6副新面孔。



“这无疑是个艰难的决定，”Petkovic于本周一(6月4日)表示：“但我确信，我做出了正确的选择。独立来看，或许他们谁都算不上是最好的球员；然而众志成城，这是一支最完整的集结战队。”



瑞士队阵容中，目前有10人效力于德甲，5名球员隶属于意甲麾下，只有一人-即司职后卫的Michael Lang来自于巴塞尔职业足球俱乐部(FC Basel)。



盘点即将于6月14日出征2018年世界杯的瑞士战队(德、法)外部链接，最年轻的球员当属年仅21岁的Breel Embolo；而年龄最长的队员为34岁的Stephan Lichtsteiner-迄今为止，他已代表瑞士国家队出赛累计达99次。



Valon Behrami将成为第一位相继四度代表瑞士队现身世界杯绿茵场的足球队员。这名33岁的老将，迄今已参加了三届世界足球锦标赛(即世界杯)及两届欧洲足球锦标赛(亦称欧洲杯)，然而让人诟病的是，他曾在2010年南非世界杯的赛场上成为有史以来首名被罚下场的瑞士球员，留下了不光彩的记录。



与以往世界杯瑞士队阵容如出一辙的是，在新战队中，许多球员都拥有移民背景(请参见下图)。单就12名中场和前锋队员而言，其中10人或出生于国外，或其父母为迁至瑞士的外来移民。

(swissinfo.ch)

实力



总部位于瑞士纳沙泰尔的专业从事足球统计数据分析的著名体育研究机构CIES足球天文台(CIES Football Observatory，英)外部链接，近日对本届世界杯所有参赛球队进行了能力评估(英)外部链接。



分析的考量因素包括出赛球员的年龄、身高、出生于参赛国境外的球员人数以及在参赛国之外踢球的球员人数。



瑞士队平均年龄为26.6岁。而盘点所有世界杯阵容，平均年龄最大的为巴拿马(29.4岁)，最年轻的当属尼日利亚(24.9岁)，总体平均年龄为27.4岁。



瑞士队以1.835米的平均身高超过了平均值。平均身高最高的队伍为塞尔维亚(1.856米)，沙特阿拉伯的队员们平均身高最矮(1.762米)，所有参赛队伍平均高度为1.817米。



细数出生于国外的球员占本队比例，瑞士队无疑是比例最高(31%)的世界杯阵容之一，其中数名球员为巴尔干裔。不过，也有几支参赛阵容没有在海外出生的球员；而相较之下，摩洛哥战队以61.5%出生于海外的球员而荣居榜首。总体平均值为9.1%。



此次代表瑞士队出征俄罗斯世界杯的绝大多数球员(89.7%)都效力于他国俱乐部。有趣的是，在克罗地亚、瑞典和冰岛阵容中，没有一位球员在本国俱乐部麾下效力；而与之截然相反的是，英国和沙特队所有球员都在国内俱乐部的绿荫场上踢球。



相对年轻、身高优势再加上种族多样性，这些因素能帮助瑞士队在本届世界杯中一路披荆斩棘、迈向成功吗？答案即将揭晓。6月17日(瑞士-巴西)、6月22日(瑞士-塞尔维亚)、6月27日(瑞士-哥斯达黎加)，瑞士队与您不见不散。

2018年世界杯瑞士队阵容 守门员：Yann Sommer (德国门兴格拉德巴赫足球俱乐部，Borussia Mönchengladbach)，Roman Bürki (德国多特蒙德足球俱乐部，Borussia Dortmund)，Yvon Mvogo (德国莱比锡红牛足球俱乐部，RB Leipzig) 后卫：Stephan Lichtsteiner (意大利尤文图斯足球俱乐部Juventus)，Michael Lang (瑞士巴塞尔足球俱乐部，FC Basel)，Ricardo Rodriguez (意大利AC米兰足球俱乐部，AC Milan)，Jacques-François Moubandje (法国图卢兹足球俱乐部，Toulouse)，Manuel Akanji (德国多特蒙德足球俱乐部，Borussia Dortmund)，Johan Djourou (土耳其安塔利亚体育足球俱乐部，Antalyaspor)，Fabian Schär (西班牙皇家拉科鲁尼亚体育足球俱乐部，Deportivo La Coruña)，Nico Elvedi (德国门兴格拉德巴赫足球俱乐部，Borussia Mönchengladbach) 中场：Granit Xhaka (英国阿森纳足球俱乐部，Arsenal)，Valon Behrami (意大利乌迪内斯足球俱乐部，Udinese)，Blerim Dzemaili (意大利博洛尼亚足球俱乐部，Bologna)，Remo Freuler (意大利亚特兰大足球俱乐部，Atalanta)，Denis Zakaria (德国门兴格拉德巴赫足球俱乐部，Borussia Mönchengladbach)，Gelson Fernandes (德国法兰克福足球俱乐部，Eintracht Frankfurt)，Xherdan Shaqiri (英格兰斯托克城足球俱乐部，Stoke City)，Steven Zuber (德国霍芬海姆足球俱乐部，Hoffenheim) 前锋：Breel Embolo (德国盖尔森基兴-沙尔克04足球俱乐部，Schalke 04)，Haris Seferovic (葡萄牙本菲卡足球俱乐部Benfica)，Mario Gavranovic (克罗地亚萨格勒布迪纳莫足球俱乐部，Dinamo Zagreb)，Josip Drmic (德国门兴格拉德巴赫足球俱乐部，Borussia Mönchengladbach) 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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