蒙特勒市中心的佛莱迪·摩克瑞(Freddie Mercury)雕像戴上了口罩。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

自4月中旬开始瑞士开始自产普通防护口罩，每周的产量将达几十万个，这些口罩非医用口罩，而是面向大众和企业使用的一般防护口罩。瑞士人马上要有口罩戴了。



目前在瑞士卫生防护口罩属于紧俏商品。医生、护士、所有医院及护理机构的工作人员都需要口罩。口罩原材料在世界各地都在涨价，制造口罩所需的无纺布，交货期越来越长。



瑞士东部圣加仑州的一家公司Flawa Consumer GmbH从上周末开始生产普通防护口罩。实际上该公司打算3月底就开始生产，但是新冠病毒来势汹汹，“生产所用的原材料非常难买，”Flawa公司老板Claude Rieser说。最后他通过关系在德国和波兰找到了无纺布，鼻夹和橡皮绳来自瑞士。



自己组装的口罩机



“在过去的几周，我们的工程师和技术团队付出了很多心血，”Claude Rieser说，目前这部自己组装的口罩机运转还不是特别顺畅，但Rieser希望口罩的生产量不久能从现在的每周70'000个提高到200'000个。他说：“我们生产的口罩是为普通人和企业使用的。”生产出来的口罩，50个一盒，售价49.90瑞郎，可以网购或者在公司购买。





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全民强制戴口罩？

普通口罩VS.医药口罩

普通口罩不属于医药制品，尽管使用的是同样材料。那些可以高温消毒的布质口罩也在普通口罩之列。

制造医用口罩的生产商必须向瑞士药品和医疗产品批准和监督部门Swissmedic递交各种证书和申请文件。

信息框结尾

瑞士2018年的大流行病防御计划中提及了口罩这一项，佩戴口罩有可能成为这次新冠疫情解除封锁，恢复正常规划中将采取的措施之一。



现在有了大批量的自产口罩，很有可能不久瑞士政府将要求国民上街、买菜或者上班时戴上口罩。



瑞士卫生部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在接受《瑞士周日报》(Schweiz am Sonntag)采访时曾表示，强制佩戴口罩有可能成为措施之一。



布口罩



除了无纺布材质的口罩之外，还有一些其他材料的口罩正在生产，比如伯尔尼一家公司Lanz-Anliker AG为医疗领域生产布质口罩。



这家公司老板Peter Hirschi在奥地利对他们的口罩进行了试验，因为瑞士的实验室目前没有进行测试的余地。“我们想尽快将产品打入市场，满足口罩的需求，”Peter Hirschi说。



需要的检验证书和向医药监管机构Swissmedic申请许可的文件他已经准备好了，但是还没有递上去，“我现在腾不出手来，”Hirschi说。

Flawa公司的Claude Rieser目前有够用一个月生产普通口罩的原材料库存，“我们还能从供货商那里订货，”他说。如果进口不受阻，那么将又能保证两个月的口罩生产。



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(翻译：杨煦冬), 瑞士电视台SRF

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