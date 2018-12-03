此内容发布于2018年12月3日 上午11:30 最后更新 - 2018年12月3日 -11:30

在瑞士，享有森林所有权的“地主”是如何对待自家这片野生财产的？ (Keystone)

瑞士联邦环境署调研显示，瑞士森林约三成属私人所有，其中绝大部分林地在林权所有人的养护与管理下井然有序，以期与人类休戚相关的自然生态系统千百年后依然能滋养子孙后裔。



目前，瑞士全境占地约1.3万平方公里的林地掌握在24.5万名瑞士国民所的手里。调查显示，85%的私有森林在这些享有森林所有权的“地主”精心呵护与积极投入下枝繁叶茂，而整体核算投入与产出，林权所有者们大多也在经济上实现了收支平衡。



联邦环境署此次主导的调查，旨在评估瑞士林业可持续发展成效几何。这些林地具有为休憩娱乐提供空间、为能源消耗提供木材、为人们能喝上直饮水充当“自然过滤器”、以及作为“保护屏障”以防止山体滑坡意外事故等多样化社会功能。



而对林地所有人对待个人名下这块野生树林财产所持态度进行细分，不难发现，35%的“地主”直言自己不太敬业，对自家的森林并不怎么上心；21%的人自诩为“木材收割机”，将这片林地收入麾下是为了树木采伐；17%的人认为树木浑身都是宝，林地大有裨益；16%的受访者将公共利益放在首位，视自家森林为“共有财产”；11%的人则称自己为“生态环境保护者”。



值得一提的是，尽管逾三分之一的受访者表示自己对名下林地漠不关心、不太称职，但调查发现，瑞士私有林地总面积中，只有区区15%完全没有或者极少受到主人的呵护与照料。



瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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