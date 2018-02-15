此内容发布于2018年2月15日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月15日 -10:00

十几岁的年轻狙击手在位于卢塞恩州Emmenbruecke附近的Hueslenmoos射击场进行真枪实弹的练习。 (Keystone)

据报道，报名参加枪械训练课程以掌握持枪射击技能的瑞士儿童及青少年正如雨后春笋般与日俱积。



根据上周日(2月11日)出版发行的《阿尔高州报》(Aargauer Zeitung，德)外部链接援引自代表瑞士射击运动员权益的瑞士射击协会(Swiss Shooting association)内部数据显示，参与俗称的“青少年步枪”(Jungschützen，junior rifle)训练课程、以从零基础开始学习掌握射击技术的瑞士青少年人数，已有2015年的7000人激增至2017年的10079人。



这些课程是特意为年龄介于15岁至20岁之间的青少年设计的射击学习方案，以帮助他们为即将面临的应召入伍打下坚实的基础。



枪械训练课程之所以在瑞士青少年群体中日渐火爆，外界普遍认为与2016年相关法律条文修订不无关联。在去年的法律校改中，入伍参军前的预备课程报名年龄，由以往划定的17岁下限调整至15岁。



瑞士部分射击俱乐部，也会为年仅8岁至10岁的儿童提供针对性射击课程。初试牛刀的小白可以体验一把手持气枪或步枪，对距离10米处的靶射击。在300米射击练习期间，新手也可以尝试在一定范围内用突击步枪进行狙击打靶。



瑞士的枪支管控法律和相对较高的私人持枪比例，折射出整个国家对公民拥有并携带武器的权利以及民兵武装力量的需求抱有坚定且深刻的信念。因此，射击俱乐部在瑞士民众中也颇受更欢迎。放眼全国，瑞士射击协会可谓是国内规模最大的体育协会之一，截至目前，旗下会员已多达13.3万名。



如今，瑞士是所有西方国家中私人持枪比率位居榜首，几乎已达到了“家家有军械”的程度。据称，目前瑞士社会上大约流通着200万支枪支。



(翻译：张樱), Aargauer Zeitung/sb

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