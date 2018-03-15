在瑞士，到处都有枪支。瑞士的枪支密度仅次于美国和也门，排在世界第三位。但是瑞士的枪支数量却并不确定-并非所有枪支都经过申报，而国内也缺乏集中化的登记记录。 ...

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瑞士登记在册的民间枪支量与日俱增 最后更新 - 2018年3月15日 -15:00 据一家全国范围内合法持枪者可自行自觉地在线申报登记个人拥有枪械信息的瑞士网站统计，迄今，瑞士民间枪支数量与一年前相比骤然增多了9%。 《一瞥报·周日版》(SonntagsBlick，德)对苏黎世州警局的相关采访也证实，瑞士枪支个人注册登记网站的数据显示，目前已经申报的全国枪支数量已达86.5万之众，在一年前统计结果的基础上增加了7.3万支。 自1999年以来，瑞士已针对枪支管制明确出台了相关联邦法律(多语)，明令禁止在全国范围内使用某些特定种类的枪械，并对可合法持有的枪支类型的申请者依法颁发持枪许可证。而在这一联邦法律正式生效之前，瑞士各州对民间枪械管制各行其政，自有其不同的规定。现如今，瑞士26个州都会对本州管辖范围内的枪支以及弹药进行详尽记录。